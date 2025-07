Mercato OM : Annoncé à Marseille en 2015, cette ancienne pépite de Chelsea raccroche à 28 ans !

La nouvelle est désormais officielle : Charly Musonda Jr, ancien grand espoir du football belge, a annoncé la fin de sa carrière à seulement 28 ans. L’ancien joueur de Chelsea, longtemps considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, a confirmé la nouvelle dans le podcast Rising Ballers, mettant ainsi un terme à un parcours marqué par les blessures et les promesses non tenues.

En 2015, alors qu’il était encore en manque de temps de jeu chez les Blues, l’Olympique de Marseille faisait partie des clubs intéressés par son profil. À l’époque, Musonda déclarait au site Footmercato : “Je sais que l’OM, Monaco et le PSG me suivent. La Ligue 1, c’est bien aussi. La L1 est un bon championnat dans lequel je peux progresser avant d’avoir une place régulièrement en pro à Chelsea d’ici deux ans (…) Si jamais je dois évoluer en France, ce sera sûrement pour jouer à Monaco ou à l’OM. Mais je le répète, pour l’instant, je suis à Chelsea et je m’y sens très bien.”

Finalement, l’OM n’a jamais concrétisé l’intérêt pour le joueur formé à Anderlecht, et Musonda a connu une carrière de globe-trotter, avec des passages au Betis Séville, Celtic Glasgow, Vitesse Arnhem, Levante ou encore Anorthosis Famagouste, club chypriote qu’il a quitté à l’été 2024.

Le bilan est modeste : 144 matchs professionnels, dont seulement trois en Premier League avec Chelsea. Son parcours a été lourdement entravé par les blessures, notamment une grave blessure au genou survenue lors d’un match amical entre Vitesse et l’Antwerp, qui a marqué un tournant dans sa carrière.

🚨 BREAKING: Charly Musonda has announced his retirement from football in an exclusive interview with @RisingBallers_

It’s sad to see how his career has been derailed by injuries. One of the OG wonderkids. He will always have a special place in Chelsea fan’s hearts 💙 pic.twitter.com/yJ1gi9os2f

— Ishan Shah (@ishan04shah) June 30, 2025