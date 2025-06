Vente OM, Nouveaux associés : McCourt fait une annonce forte !

Alors que l’Olympique de Marseille est régulièrement au centre de rumeurs de vente, son propriétaire Frank McCourt a mis les points sur les i à l’occasion d’un long entretien accordé au JDD. Dans une déclaration ferme, il réaffirme son engagement à long terme tout en laissant la porte entrouverte à des investisseurs… à certaines conditions.

Alors que des rumeurs de vente entourent régulièrement l’Olympique de Marseille, son propriétaire Frank McCourt a tenu à clarifier la situation dans une prise de parole nette et sans détour. Le message est limpide : l’OM n’est pas à vendre.

« Le club n’est pas à vendre et il ne faut laisser place à AUCUNE ambiguïté là-dessus », a martelé l’homme d’affaires américain dans une interview accordée au JDD ce dimanche. Une déclaration qui vise à couper court à toutes les spéculations, alors que les rumeurs de négociations secrètes avec d’éventuels repreneurs agitent régulièrement les réseaux sociaux et la presse.

McCourt ferme la porte à une vente, mais pas aux partenaires stratégiques

Pour autant, McCourt n’écarte pas totalement l’arrivée de nouveaux partenaires financiers : « C’est possible, mais seulement s’il y a une raison stratégique et s’ils partagent les mêmes valeurs. Je ne suis donc pas contre, mais nous ne cherchons pas activement. » Une nuance importante qui révèle une volonté de stabilité avant tout, mais aussi une ouverture à des apports extérieurs ciblés, dans une logique de développement cohérent et maîtrisé.

L’objectif reste clair pour le propriétaire américain : renforcer la structure du club autour du président Pablo Longoria et du directeur général Mehdi Benatia, en leur donnant les moyens de bâtir un projet solide. « Mon objectif, c’est de mettre Pablo, Medhi et leurs équipes dans les meilleures conditions pour prendre les meilleures décisions à court, moyen et long termes », a-t-il conclu.

Le message est passé : l’OM est dans une phase de consolidation, et non de transition.

