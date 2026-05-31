Mercato OM : Après Balerdi, Hojbjerg ou Greenwood, la Juventus cible un autre titulaires marseillais !

La Juventus poursuit sa réflexion pour renforcer le couloir gauche et aurait inscrit le nom d’Emerson Palmieri sur sa liste de priorités. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le latéral de l’Olympique de Marseille figure parmi les profils étudiés à Turin dans un contexte de profond remaniement de l’effectif bianconero.

La Juventus explore la piste Emerson Palmieri

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Le mercato estival s’accélère en Italie et le nom d’Emerson Palmieri revient avec insistance du côté de la Juventus. D’après la Gazzetta dello Sport, le club turinois s’intéresse au latéral gauche de l’OM pour renforcer un secteur en pleine évolution.

Cette réflexion intervient alors que plusieurs mouvements sont attendus sur le côté gauche de la défense turinoise. La situation d’Andrea Cambiaso suscite des interrogations, tandis que le contrat de Filip Kostic arrive à échéance. De son côté, Juan Cabal pourrait également quitter le club. Dans ce contexte, la Juventus étudie plusieurs solutions et le profil du joueur marseillais retient l’attention.

À 31 ans, Emerson Palmieri sort d’une saison solide sous les ordres de Roberto De Zerbi même si Habib Beye l’a moins utilisé après le départ du technicien italien. Le défenseur italo-brésilien a disputé 37 rencontres et délivré trois passes décisives. Surtout, il a retrouvé de la régularité au sein du collectif marseillais, ce qui renforce son attractivité sur le marché des transferts.

Un lien fort avec Luciano Spalletti

La piste menant à Emerson Palmieri s’explique aussi par son historique avec Luciano Spalletti. Selon la presse italienne, l’actuel technicien turinois avait contribué à relancer la carrière du joueur lors de leur collaboration à Rome. La Gazzetta dello Sport rappelle également que l’entraîneur italien avait déjà souhaité le recruter lorsqu’il dirigeait Naples.

L’expérience internationale du latéral constitue un autre argument en sa faveur. Emerson Palmieri possède un palmarès particulièrement étoffé. Il a remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Supercoupe de l’UEFA avec Chelsea. Il a également soulevé l’UEFA Conference League avec West Ham. À cela s’ajoute le sacre de l’Italie lors de l’Euro 2021.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été annoncée. Toutefois, l’intérêt de la Juventus place déjà l’OM face à une situation à surveiller durant ce mercato. Le club marseillais pourrait en effet être confronté à l’intérêt croissant d’un géant européen pour l’un des joueurs expérimentés de l’effectif marseillais…