Mercato OM : Après Balerdi, l’OM ferme la porte pour ce cadre !

Après avoir réussi une première saison statistique d’envergure, Mason Greenwood continue d’animer les débats autour d’un potentiel départ. Cependant, l’OM ne souhaite pas se séparer de son joueur phare et place le co-meilleur buteur de Ligue 1 au cœur du projet pour l’an prochain.

Attendu au tournant lors de son arrivé sur la Canebière, Mason Greenwood aura répondu à l’attente cette saison. Après avoir fini co-meilleur buteur de Ligue 1 au côté d’Ousmane Dembélé, en inscrivant 21 buts sur la saison, Mason Greenwood aura aidé l’OM à terminer à la deuxième place du classement. Un apport statistique indéniable, bien que le jeune Anglais ait été parfois critiqué pour son absence dans la construction du jeu.

Pour l’OM, le doute n’est pas permis

Cependant, alors que l’OM jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, le club souhaite garder une ossature solide durant ce mercato. Après Rulli au gardien de but, qui va rester à l’OM, et Balerdi que le club considère comme intransférable, c’est donc Greenwood qui devrait également rester au club l’an prochain. Selon la Provence, les dirigeants souhaitent construire l’attaque autour de lui et le mettre au cœur du jeu.

Greenwood, un pari gagnant ?

Après avoir craqué leur tirelire pour faire venir l’ailier l’an dernier, le club souhaite continuer sur la lignée de cette saison, en considérant cette année comme une saison d’adaptation pour l’Anglais. En effet, lors de son arrivé au mercato estival de la saison dernière, le joueur revenait de sa première saison pleine du côté de Getafe. Mis au placard par Manchester United suite aux accusations de violences conjugales, recruter le joueur avait tout d’un défi périlleux.

Une réussite cependant sur le plan sportif, puisque le joueur de 23 ans aura marqué 21 fois et délivré 6 passes décisives en Ligue 1 cette année. Et alors que certaines pistes comme Bakayoko était sondé par les dirigeants, c’est donc bien Greenwood qui devra occuper le poste d’ailier droit titulaire la saison prochaine. Entouré de Gouiri et Gomes, il faudra cependant attendre encore un peu avant de voir qui remplacera Luis Henrique et prendra la place titulaire sur l’aile gauche.