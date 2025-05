Mercato OM : Après David, un joueur du LOSC visé par De Zerbi?

Alors que l’OM prépare déjà son mercato estivale, une piste pourrait les amener du côté de Lille. Les dirigeants souhaiteraient recruter le milieu de terrain Angel Gomes, libre de tout contrat à la fin de la saison.

Malgré un effectif bien fournit dans ce secteur du jeu, l’OM surveillerait le milieu anglais depuis plusieurs, d’après le média l’Equipe. Un choix qui serait réfléchi depuis un petit moment. Car comme le confirme le média sportif, les dirigeants sont attentifs à sa situation depuis plusieurs semaines et auraient même entamé des démarches afin de signer le joueur.

Une offre de contrat aurait même déjà été proposée, même si aucun détail ni information sur le coût de l’opération n’a encore fuité. Un profil offensif qui plairait à De Zerbi et qui connaît la Ligue 1, lui qui est arrivé à Lille il y a 5 ans. Âgé de 24 ans, le joueur anglais compte 4 sélections avec les Three Lions. Et malgré une saison contrastée de sa part, cela n’aurait pas refroidi l’enthousiasme de Benatia et Longoria.

Une bonne opération pour l’OM ?

Avec une valeur marchande évaluée à 20 millions d’euros selon Transfermarkt, et une marge de progression encore présente en raison de son jeune âge, cette piste pourrait constituer un bon coup de la part de la direction. Son salaire à Lille avoisinerait les 120 000 euros par mois, à voir si le joueur demandera beaucoup plus ou non. À noter que plusieurs clubs anglais seraient également attentifs à la situation.

Mis de côté par Bruno Genesio depuis 5 rencontres, Angel Gomes ne fait plus parti des plans du club depuis qu’on sait qu’il ne prolongera pas. C’est pour cela qu’il ne figurait pas dans le groupe convoqué par l’entraîneur lillois lors du match face à Marseille (1-1). Avec ses 14 apparitions en Ligue 1 et 4 en Champions League cette saison, le milieu offensif affiche un bilan de 2 buts et 1 passe décisive. L’occasion pour lui de se relancer au côté de son compatriote anglais Mason Greenwood ?