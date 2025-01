Mercato OM : Après Gimenez, deux nouveaux attaquants visés !

L’Olympique de Marseille cherche à remplacer Elye Wahi, sur le point de rejoindre l’Eintracht Francfort, en ciblant des attaquants comme Brian Brobbey, Santiago Gimenez et Evan Ferguson. Toutefois, malgré un potentiel transfert lucratif, le club reste prudent et n’a pas l’intention de surpayer ses recrues offensives cet hiver.

L’Olympique de Marseille cherche à remplacer Elye Wahi, qui s’apprête à rejoindre l’Eintracht Francfort, après un passage mitigé au sein du club marseillais. Wahi, auteur de seulement trois buts en 14 matchs, a perdu sa place de titulaire et est désormais en voie de départ pour la Bundesliga. Un accord total a été trouvé entre le joueur et Francfort pour un contrat de quatre ans et demi, avec un transfert imminent.

🔵⚪️ L’OM travaille sur plusieurs dossiers afin de remplacer Elye Wahi lors du mercato hivernal. En partance pour Francfort, l’OM a coché trois noms pour le remplacer dont Brian Brobbey et Santiago Gimenez.https://t.co/xR1DQ9plW7 — RMC Sport (@RMCsport) January 21, 2025

Gimenez priorité mais cher, Brobbey plan B et interêt pour Ferguson

Pour compenser ce départ, selon RMC l’OM a ciblé trois attaquants, dont Brian Brobbey (Ajax) et Santiago Gimenez (Feyenoord). Brobbey, qui a inscrit trois buts et délivré sept passes décisives cette saison, connaît un début d’exercice moyen. Gimenez, en revanche, brille avec 13 buts en 17 matchs en 2024-2025, ce qui en fait le favori pour remplacer Wahi. Cependant, le dossier reste complexe en raison des exigences financières. L’OM s’intéresse également à Evan Ferguson, l’attaquant de Brighton, qui a évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Bien que l’OM explore plusieurs pistes, le club ne souhaite pas faire de folies en janvier, même si la vente de Wahi génère des liquidités. Des rumeurs ont aussi circulé concernant Marcus Rashford de Manchester United et Mathys Tel du Bayern Munich, mais ces options semblent peu probables, le club préférant ne pas surpayer ses renforts offensifs. L’OM semble donc prudent dans ses démarches, tout en cherchant à renforcer son attaque avec un joueur de qualité sans compromettre ses finances.