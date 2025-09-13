Mercato OM : Après Harit, un autre départ dans les tuyaux ?

Amine Harit a quitté la Ligue 1 pour s’engager avec Istanbul Basaksehir, il pourrait ne pas être le dernier. En effet, le dossier Neal Maupay prend une nouvelle tournure en cette fin d’été. L’attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait quitter le club phocéen plus tôt que prévu. Alors qu’il avait initialement décidé de poursuivre l’aventure sur la Canebière, l’ancien joueur d’Everton reconsidère désormais son avenir, faute de perspectives sportives claires sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Selon les informations de Le 10 Sport, le clan Maupay étudie sérieusement une proposition venue de l’Olympique Lyonnais. Michael Gerlinger, dirigeant lyonnais, avait d’ailleurs laissé entendre il y a quelques jours qu’un renfort offensif était envisagé. Pour Maupay, l’idée d’un départ en tant que joker de fin d’été prend donc de l’épaisseur.

Une offre concrète de l’OL pour Neal Maupay, une autre piste également étudiée…

L’attaquant de 28 ans dispose également d’une deuxième piste intéressante, dont l’identité du club n’a pas encore filtré. Cette concurrence pourrait accélérer sa réflexion et aboutir à une décision dans les prochains jours.

Arrivé à l’OM pour 4,5 millions d’euros, Maupay a livré une première partie de saison 2024-2025 encourageante, avec 24 apparitions, 4 buts et 4 passes décisives. Très apprécié dans le vestiaire pour son état d’esprit, il a pourtant vu sa situation se compliquer dès l’arrivée d’Amine Gouiri en janvier. Relégué sur le banc, l’attaquant français n’a pas été inscrit sur la liste de la Ligue des Champions.

EXCLU @le10sport : Grosse réflexion en cours pour Neal Maupay, avec deux opportunités de départ. L’une d’elles est bien l’OL…https://t.co/GbtVn8qqAE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) September 12, 2025

Un choix dicté par le temps de jeu

Ce manque de perspectives pèse lourd dans sa réflexion. À l’OL, Maupay pourrait retrouver un rôle plus central dans la rotation et relancer une carrière qui s’essouffle à Marseille. Un départ à la mi-septembre n’est donc plus à exclure, alors que le marché des jokers permet encore des ajustements tardifs.

L’avenir de Neal Maupay s’écrit désormais entre Marseille et Lyon, avec la possibilité d’un nouveau tournant dans les prochains jours.