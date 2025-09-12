OM – Lorient (4-0) – De Zerbi : “On est déjà à la 4e journée, et c’est ça qui me dérange”

L’Olympique de Marseille a signé un succès éclatant face à Lorient (4-0) au Vélodrome, pour le compte de la 4ᵉ journée de Ligue 1. Satisfait de la performance de ses joueurs, Roberto De Zerbi a livré une analyse lucide : entre enthousiasme pour le jeu proposé et regret concernant le mercato tardif.

« On a très bien joué à tous points de vue »

De Zerbi n’a pas caché son plaisir devant le visage affiché par son équipe :

« On a très bien joué à tous points de vue : la pression, la vitesse… On a eu beaucoup d’occasions de but. C’est comme si la saison avait commencé aujourd’hui. »

Un mercato réussi, mais trop tardif

Le technicien italien a également insisté sur le décalage lié au recrutement :

« Il y a eu beaucoup de recrues ces derniers jours, ce sont de grands joueurs. Medina, Aguerd et Pavard sont des joueurs très forts. Mais on est déjà à la quatrième journée, et c’est ça qui me dérange. »

Déjà focus sur le Real Madrid

À quelques jours du choc au Santiago Bernabeu en Ligue des champions, De Zerbi a aussi lancé le ton :

« À Madrid, on devra être humbles et courageux. On y va avec l’envie de chercher un résultat. »

Avec ce large succès contre Lorient, l’OM fait le plein de confiance avant de défier le Real Madrid pour son grand retour en C1.

