Mercato OM : Après Rabiot, deux départs se précisent !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’anime une dernière fois ce lundi, jour de clôture officielle du marché des transferts (fermeture à 20h). Deux départs sont désormais au centre de toutes les attentions : ceux de Neil Maupay et Derek Cornelius, cités par la presse italienne et française.

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Neil Maupay se rapproche d’un accord avec Sassuolo. Le club italien et l’OM auraient trouvé un terrain d’entente autour d’un prêt avec option/obligation d’achat, pour un montant global estimé à 5 à 6 millions d’euros par an.

Maupay entre Sassuolo, Genoa et Udinese

Le dernier mot reviendra désormais au joueur, qui doit trancher sur sa future destination.

Toujours selon le média italien, Maupay ne manque pas de prétendants en Serie A. Genoa et Udinese restent attentifs à la situation et pourraient tenter de convaincre l’attaquant français. À quelques heures de la fin du marché, l’ancien buteur d’Everton n’a pas encore officialisé son choix.

L’attaquant, arrivé cet été à Marseille sous la forme d’un prêt avec OA obligatoire en provenance de Brentford, n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation offensive de Roberto De Zerbi. Son départ permettrait à l’OM d’alléger son effectif et de rééquilibrer son secteur offensif.

Cornelius en route pour Glasgow

De son côté, Derek Cornelius pourrait également quitter la Canebière dans les prochaines heures. Selon Foot Mercato, le défenseur central canadien est « attendu à Glasgow ce lundi » pour finaliser son transfert. L’opération porterait sur un prêt avec option d’achat, une formule déjà utilisée par Marseille pour plusieurs mouvements lors de ce mercato.



Le défenseur de 27 ans, sous contrat avec l’OM, n’a pas eu un temps de jeu conséquent depuis son arrivée. Ce départ vers l’Écosse, s’il se concrétise, offrirait au joueur la possibilité de retrouver du rythme et de la visibilité en vue de la prochaine saison.