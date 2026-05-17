Mercato OM : Arsenal fixe un prix stratosphérique pour Nwaneri !

Prêté cette saison à l’Olympique de Marseille, Ethan Nwaneri devrait retourner à Arsenal cet été. Selon SportsBoom, les Gunners envisageraient désormais un transfert définitif de leur jeune ailier anglais, valorisé entre 55 et 60 millions d’euros.

Selon les informations de SportsBoom, Arsenal FC envisagerait de se séparer de Ethan Nwaneri lors du prochain mercato estival. Le joueur anglais, prêté cette saison à Olympique de Marseille, devrait faire son retour à Londres à l’issue de l’exercice 2025-2026.

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Arrivé à Marseille avec un statut de grand espoir du football anglais, Ethan Nwaneri n’est pas parvenu à s’imposer durablement dans la rotation olympienne. Utilisé de manière irrégulière au cours de la saison, l’ailier offensif n’a pas trouvé la continuité espérée sous les ordres de Roberto De Zerbi puis d’Habib Beye.

Toujours selon SportsBoom, Arsenal aurait fixé la valeur du joueur entre 55 et 60 millions d’euros. Le club londonien souhaiterait également inclure un pourcentage à la revente dans le cadre d’un éventuel transfert définitif. Malgré une saison jugée décevante à Marseille, les dirigeants des Gunners continueraient de croire au potentiel de développement de leur joueur, encore sous contrat jusqu’en 2030.

La même source indique également que Chelsea FC et Aston Villa FC suivraient attentivement la situation d’Ethan Nwaneri. Les deux clubs anglais seraient intéressés par son profil offensif et sa polyvalence.

À ce stade, aucun accord n’a été annoncé concernant l’avenir du joueur. Son retour à Arsenal apparaît toutefois comme l’issue la plus probable après son prêt à Marseille.