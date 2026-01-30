Mercato OM : Arthur Vermeeren, départ surprise ? Un club bouillant !

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son expulsion face à Nantes, Arthur Vermeeren voit son statut se fragiliser à l’Olympique de Marseille. Le recrutement hivernal de Timber au milieu de terrain a rebattu les cartes, au point de rendre de plus en plus incertaine la levée de son option d’achat en fin de saison.

Un tournant brutal après Nantes ?

Le 4 janvier dernier, lors de la défaite de l’OM face au FC Nantes au Vélodrome (0-2), Arthur Vermeeren a vécu une soirée charnière. Expulsé dès la 26e minute, le milieu international belge a laissé ses coéquipiers en infériorité numérique et son équipe s’incliner à domicile. Depuis cet épisode, son rôle au sein du collectif marseillais a radicalement changé.

Selon les informations de L’Équipe, Arthur Vermeeren a enchaîné les trois derniers matches, parmi les plus importants de la saison, sur le banc, sans entrer en jeu. Une situation d’autant plus marquante que le joueur connaît bien ces contextes de haute intensité et qu’il s’était imposé comme un élément régulier lors de la première moitié de l’exercice. Dans un milieu marseillais parfois en difficulté, son absence prolongée interroge.

Une option d’achat de moins en moins probable pour Vermeeren ?

Prêté par Leipzig avec une option d’achat estimée à environ 20 millions d’euros, Arthur Vermeeren avait pourtant reçu des signaux positifs de la direction sportive en fin d’année. À ce moment-là, un bilan jugé satisfaisant avait été dressé, et les dirigeants se projetaient au-delà de la saison avec lui. Quelques semaines plus tard, le discours a nettement évolué.

Toujours selon L’Équipe, le temps de jeu du milieu belge doit désormais être réduit, et la probabilité de voir l’OM lever son option d’achat s’amenuise. Le recrutement de Timber, arrivé pour renforcer le même secteur de jeu, illustre ce changement de stratégie. Cette concurrence supplémentaire a contribué à reléguer Arthur Vermeeren dans la hiérarchie, malgré son statut international et son intégration initiale réussie.

Galatasaray veut prendre Vermeeren tout de suite ?

Arthur Vermeeren traverse une période compliquée à l’OM, où son statut de titulaire est tombé depuis son carton rouge contre Nantes et des prestations limitées en championnat et en Ligue des Champions. Arrivé en prêt depuis le RB Leipzig, le milieu belge de 20 ans, autrefois présenté comme la “meilleure signature du mercato”, voit son temps de jeu réduit avec l’arrivée de Quinten Timber et l’élimination européenne du club. Dans ce contexte, Galatasaray s’intéresse à lui pour renforcer son milieu de terrain après les recrutements de Noa Lang et Yaser Asprilla. L’opération nécessiterait un accord tripartite entre Marseille, Leipzig et le club turc pour rompre le prêt actuel, mais elle pourrait offrir à Vermeeren une chance de relancer sa carrière et de retrouver du temps de jeu. À l’OM, la relation avec Roberto De Zerbi semble compromise, et ses prestations à l’entraînement déçoivent. Le feuilleton Vermeeren pourrait donc connaître un tournant décisif dans les prochains jours.