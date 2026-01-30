OM : De Zerbi dément toute envie de départ

Au lendemain de l’élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, la situation de Roberto De Zerbi a suscité de nombreuses interrogations. Battu lourdement à Bruges, l’OM a vécu une journée agitée, marquée par des rumeurs concernant l’avenir de son entraîneur italien.

Une rumeur née dans un climat de tension

Jeudi, Foot Mercato a affirmé que Roberto De Zerbi aurait demandé à quitter le club marseillais. Une information apparue dans un contexte déjà tendu, après une lourde défaite européenne et une forte déception sportive.

Selon L’Équipe, l’entraîneur italien est resté discret après la rencontre face à Bruges. Comme il en a l’habitude lors des défaites difficiles, il a quitté le stade avec des membres de son staff sans s’exprimer devant ses joueurs, une attitude qui a pu nourrir les spéculations.

Une absence à l’entraînement qui interroge

L’absence de Roberto De Zerbi à l’entraînement jeudi, lors d’une séance destinée aux remplaçants et aux joueurs peu utilisés, a renforcé les interrogations autour de sa situation. Le club a rapidement évoqué un problème de santé pour expliquer cette absence.

En interne, cette situation n’a toutefois pas surpris l’effectif marseillais, selon les informations rapportées par L’Équipe.

Le démenti clair de De Zerbi

Contacté tard dans la soirée par L’Équipe, Roberto De Zerbi a formellement démenti avoir demandé à quitter l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien n’a exprimé aucune volonté de départ, mettant fin à la rumeur apparue plus tôt dans la journée.

Des proches du vestiaire ont indiqué au quotidien sportif que cette attitude correspondrait à un repli temporaire, une manière pour De Zerbi de gérer la frustration liée à l’élimination en Ligue des champions, plutôt qu’à une remise en cause de son engagement envers le club.

Un contexte toujours sensible à l’OM

Si le démenti de l’entraîneur apporte une clarification, la situation reste délicate pour l’OM après cette sortie prématurée de la scène européenne. Le club marseillais doit désormais se recentrer sur la suite de sa saison, dans un climat encore marqué par la déception.