Mercato OM : Aston Villa menace le dossier Jean-Clair Todibo !

L’OM voit la concurrence s’intensifier dans le dossier Jean-Clair Todibo. Alors que Marseille dispose déjà d’un accord verbal avec le défenseur de West Ham, Aston Villa s’est positionné après l’échec de la piste Joël Ordoñez.

L’OM doit désormais accélérer pour Todibo

Le dossier Jean-Clair Todibo prend une nouvelle dimension à quelques jours de la fin du mercato. Selon une information publiée par Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato, Aston Villa s’est positionné sur le défenseur français après avoir échoué dans sa tentative concernant Joël Ordoñez. Une offensive anglaise qui intervient alors que l’OM a déjà obtenu l’accord verbal du joueur.

Cette situation place Marseille face à une course contre la montre. Jean-Clair Todibo est en effet une priorité pour renforcer la défense centrale olympienne, dans un contexte où l’avenir de Leonardo Balerdi reste incertain. Le capitaine marseillais pourrait quitter la Canebière avant la fermeture du mercato, ce qui renforcerait la nécessité pour l’OM de trouver rapidement une solution dans ce secteur.

Le quotidien L’Équipe avait confirmé le 18 août l’existence d’un accord entre Jean-Clair Todibo et l’OM. Le club marseillais négocie avec West Ham autour d’une arrivée sous la forme d’un prêt, avec une répartition du salaire entre les deux formations.

Une arrivée toujours conditionnée aux ventes

Malgré son accord avec le défenseur, Marseille n’est pas encore en mesure de boucler l’opération. L’OM doit impérativement enregistrer des départs avant de pouvoir avancer concrètement sur l’arrivée de Jean-Clair Todibo, en raison de ses contraintes financières et de sa masse salariale.

C’est précisément ce délai qui peut profiter à Aston Villa. D’après Santi Aouna, le club anglais s’est rapproché du dossier après l’échec de la piste Joël Ordoñez. Maxifoot rapporte également que les Villans disposent d’une capacité financière supérieure à celle de Marseille pour prendre en charge le salaire de Todibo dans le cadre d’un prêt.

Pour l’OM, l’enjeu est donc double : trouver rapidement les ressources nécessaires pour avancer et conserver l’avantage obtenu auprès du joueur. Jean-Clair Todibo est sous contrat avec West Ham jusqu’en 2029 et son arrivée à Marseille reste, à ce stade, dépendante d’un accord entre les deux clubs.

Alors que Leonardo Balerdi est annoncé sur le départ et que Marseille doit encore dégraisser son effectif, le dossier Todibo devient particulièrement important pour la défense olympienne. L’accord verbal avec le joueur constitue un premier avantage pour l’OM, mais l’intérêt d’Aston Villa rappelle qu’il ne garantit en rien la finalisation du transfert.