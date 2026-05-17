Mercato OM : Avenir et prix fixé pour Leonardo Balerdi !

Capitaine de l’Olympique de Marseille sous les ordres de Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato estival. Un an après avoir été retenu par la direction marseillaise, le défenseur argentin aurait cette fois transmis ses envies de départ.

Arrivé à un tournant de son aventure marseillaise, Leonardo Balerdi ne semble plus intouchable du côté de l’OM. Selon les informations de L’Équipe, le défenseur central argentin de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2028, dispose désormais d’un bon de sortie implicite pour l’été à venir.

L’été dernier, la situation était pourtant bien différente. Courtisé sur le marché des transferts, Balerdi avait finalement été conservé par les dirigeants olympiens, qui avaient choisi de prolonger son contrat et de lui confier le brassard de capitaine avec l’arrivée de Roberto De Zerbi. Un choix fort destiné à faire du joueur un pilier du nouveau projet sportif marseillais.

Un prix fixé entre 20 et 25 millions d’euros

Mais douze mois plus tard, le contexte a évolué. Toujours selon L’Équipe, le défenseur argentin a récemment fait part de ses envies de départ à sa direction. Une décision importante alors que son profil conserve une certaine cote sur le marché européen, malgré une exposition médiatique jugée moins importante qu’à l’été 2024.

L’Olympique de Marseille pourrait ainsi écouter les offres comprises entre 20 et 25 millions d’euros pour son capitaine. Un montant conséquent qui permettrait au club phocéen d’envisager une importante rentrée financière dans le cadre du prochain mercato OM.

A lire : Mercato concurrents OM : Strasbourg veut refaire un coup à la Panichelli avec un buteur espagnol !

Un dossier majeur pour le mercato de l’OM

Le possible départ de Leonardo Balerdi représenterait un dossier central de l’été marseillais. Cadre défensif de l’effectif et joueur d’expérience en Ligue 1, l’international argentin occupait un rôle clé dans l’équilibre de l’équipe cette saison.

L’évolution de ce dossier sera suivie de près dans les prochaines semaines, alors que l’OM prépare déjà les contours de son futur effectif sous la direction de Roberto De Zerbi.