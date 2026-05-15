Mercato concurrents OM : Strasbourg veut refaire un coup à la Panichelli avec un buteur espagnol !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Malgré l’échec européen et plusieurs départs annoncés, le RC Strasbourg prépare un mercato ambitieux. Le club alsacien cible désormais Carlos Espi, jeune avant-centre espagnol de Levante, déjà valorisé à 25 M€.

La déception est encore présente du côté du RC Strasbourg. Battus en demi-finale de Ligue Europa Conférence par le Rayo Vallecano, les Alsaciens ont également vu s’envoler leurs chances de qualification européenne pour la saison 2026-2027. Une situation qui pourrait avoir des conséquences directes sur le prochain mercato du club dirigé par le consortium BlueCo.

Plusieurs mouvements sont déjà attendus. Emmanuel Emegha doit rejoindre Chelsea, tandis que l’avenir de Valentin Barco reste également incertain. Malgré ce contexte, Strasbourg ne compte pas ralentir ses investissements.

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Strasbourg accélère sur le marché espagnol

Le club alsacien a déjà bouclé l’arrivée de Diogo Sousa, milieu portugais de 20 ans en provenance du Vitoria SC. Un transfert estimé à 10 M€ qui confirme la volonté du RCSA de miser sur de jeunes profils à fort potentiel.

Mais Strasbourg souhaite aussi renforcer son secteur offensif. Entre le départ annoncé d’Emegha et la grave blessure de Joaquin Panichelli, les dirigeants cherchent un nouveau point d’appui en attaque. Et selon les informations du journaliste Matteo Moretto pour Radio Marca, le nom de Carlos Espi revient avec insistance.

L’attaquant de Levante, âgé de 20 ans, sort d’une saison remarquée en Espagne. Il a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues, dont 12 comme titulaire, pour un total de 11 buts inscrits. En championnat, il a trouvé le chemin des filets à neuf reprises.

Un profil qui rappelle Panichelli

Avec son gabarit imposant (1m94) et sa présence dans la surface, Carlos Espi présente certaines similitudes avec Joaquin Panichelli, recruté l’an dernier par Strasbourg en provenance d’Alavés contre 17 M€. Avant sa blessure, l’attaquant argentin avait montré des qualités prometteuses sous le maillot alsacien.

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Levante, Espi attire également l’attention du FC Barcelone. Strasbourg devra donc faire face à une forte concurrence sur ce dossier et consentir un effort financier important, puisque le joueur est estimé à 25 M€.

Ce dossier confirme en tout cas la stratégie du RCSA : continuer à miser sur de jeunes talents offensifs issus du marché espagnol, malgré une saison qui se termine sans qualification européenne.