Mercato OM : Avenir incertain pour Ismaël Koné ?

Cet été, l’OM devrait retrouver certains de ses joueurs partis en prêt au cours de la saison. Parmi eux, Ismaël Koné devrait faire son retour sur la Canebière, lui qui joue actuellement pour Rennes. Cependant, son entraîneur Habib Beye aimerait le conserver.

Le passage d’Ismaël Koné à l’OM n’aura vraiment pas marqué les esprits ! Lui qui est arrivé l’été dernier pour un montant de 12 millions d’euros n’aura pas su s’imposer dans le système de De Zerbi. Avec huit apparitions sous le maillot marseillais, le milieu canadien aura tenté de se refaire une beauté du côté de le Bretagne où il aura marqué un but et délivré une passe décisive en 12 matchs.

Des performances correctes qui auront quand même marqué son entraîneur Habib Beye, qui s’est exprimé sur la situation du joueur, avant d’affronter l’OM lors du dernier match de la saison. « Il y a une différence entre le souhait d’un coach et la possibilité d’un club à faire une opération comme celle-ci. On est aussi conditionné à la clause. Aujourd’hui, sur le joueur qu’il est, s’il est titulaire avec moi contre Nice, c’est que c’est un joueur sur lequel je compte et dont j’identifie les qualités très fortes. »

Vers un départ définitif de l’OM ?

Avec une option d’achat à environ 14 millions d’euros, les cartes seront entre les mains du Stade Rennais, qui va devoir prendre une décision financière pour le joueur. « Après, il y aura aussi une opération à réaliser et il faut aussi être conscient qu’on va récupérer douze prêts, et qu’avant de pouvoir dire qu’il faut pérenniser notre effectif, il va aussi falloir se concentrer sur le nombre de joueurs qu’on va avoir dans un premier temps. Mais Ismaël est un joueur d’une immense qualité ».

Titulaire à trois reprises seulement, le joueur de 22 ans pourrait donc potentiellement continuer son aventure du côté de Rennes de manière définitive. En attendant, les supporters présents au match de samedi pourront sûrement revoir le joueur fouler la pelouse du Vélodrome. En plus du Canadien, c’est le défenseur Lilian Brassier, présent dans le groupe rennais, que les Marseillais pourront retrouver, lui qui était parti au bout de 6 mois également.