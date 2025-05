Mercato OM : C’est confirmé pour Luis Henrique ?

Le Brésilien Luis Henrique, actuellement sous contrat avec l’Olympique de Marseille, se rapproche encore un peu plus de l’Inter Milan. Selon les informations rapportées par Tuttosport, l’ailier ou piston pourrait devenir le premier gros départ de l’OM lors de ce mercato estival.

L’Inter Milan, finaliste de la dernière Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, souhaite renforcer son effectif en vue du Mondial des clubs prévu en juin. Le club italien a ainsi jeté son dévolu sur Luis Henrique, dont le profil polyvalent séduit les dirigeants milanais.

Un transfert stratégique pour l’Inter, accord à 22M€ + 3M€ de bonus

Selon Tuttosport, l’accord entre l’Inter et le joueur est quasiment bouclé : « L’Inter touche au but pour Luis Henrique. Accord pour un contrat de 5 ans, salaire fixé à 2,2M et amené à évoluer au fil des années. Possible accord avec l’OM aux alentours de 22M+3M de bonus. »

L’opération pourrait rapporter jusqu’à 25 millions d’euros à l’OM, une somme bienvenue pour les dirigeants marseillais qui pourraient réinvestir cet argent dans leur recrutement estival.

Pour Luis Henrique, ce transfert serait une occasion de se relancer au sein d’un club majeur du championnat italien et de retrouver du temps de jeu. Reste désormais à officialiser ce mouvement dans les prochains jours.