Mercato OM : Bakola, réponse en janvier ?

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a ouvert des discussions pour prolonger l’un de ses jeunes éléments les plus suivis en interne, Darryl Bakola. Selon Foot Mercato, une décision est attendue au mois de janvier, alors que plusieurs clubs étrangers surveillent attentivement la situation.

Alors que le mois de décembre touche à sa fin, le dossier Darryl Bakola s’est imposé comme l’un des sujets prioritaires à la Commanderie. Dans une période charnière pour la gestion de ses jeunes talents, l’OM souhaite sécuriser l’avenir du joueur, formé au club et sous contrat professionnel. Le timing n’a rien d’anodin : l’hiver approche et, avec lui, la nécessité d’anticiper les échéances contractuelles sensibles.

Une prolongation au cœur de la stratégie de l’OM

Depuis plusieurs saisons, la direction olympienne affiche clairement sa volonté de mieux protéger ses éléments issus de la formation ou du post-formation. Sous l’impulsion du président Pablo Longoria et du directeur sportif Mehdi Benatia, le club cherche à éviter les situations où des jeunes à fort potentiel entrent dans leur dernière phase de contrat sans visibilité claire.

C’est précisément le cas de Darryl Bakola, dont le profil est apprécié en interne. D’après Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a formulé une proposition de prolongation et attend désormais la réponse du joueur et de son entourage. Le milieu de terrain de 18 ans sera libre en juin prochain, le club va donc devoir trancher tout de suite son cas !

Cette démarche s’inscrit dans une logique sportive autant qu’économique. Prolonger Bakola permettrait à l’OM de conserver la maîtrise de son avenir tout en envoyant un signal clair sur sa politique de valorisation des jeunes joueurs.

L’intérêt de plusieurs clubs européens confirmé

Toujours selon Foot Mercato, la situation contractuelle de Darryl Bakola n’a pas échappé à plusieurs écuries européennes. Des clubs comme Chelsea, Arsenal ou encore Newcastle suivraient le dossier avec attention, à l’affût d’une opportunité si les discussions avec l’OM venaient à s’enliser. Cet intérêt extérieur renforce l’urgence pour le club marseillais de sécuriser son joueur avant l’ouverture du mercato hivernal.

Du côté de Marseille, le message est clair : la priorité reste la prolongation. Mais en l’absence d’accord rapide, le club devra également protéger ses intérêts sportifs et financiers, comme c’est souvent le cas dans ce type de dossier.

À l’aube d’un mercato hivernal toujours scruté de près en Ligue 1, le feuilleton Darryl Bakola illustre une nouvelle fois les enjeux cruciaux de la gestion des jeunes talents à l’Olympique de Marseille. Les prochaines semaines seront déterminantes.