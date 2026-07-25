Mercato OM : Balerdi de retour à l’entraînement… mais pas pour longtemps !

Après plusieurs semaines de vacances, Leonardo Balerdi a repris le chemin de la Commanderie ce mercredi. Mais son retour à l’entraînement ne change rien aux intentions du défenseur argentin, toujours désireux de quitter l’Olympique de Marseille cet été.

Un mercato marseillais placé sous le signe de l’assainissement financier

L’OM s’agite sur le marché des transferts et cherche dans un premier temps à renflouer ses caisses en bouclant plusieurs ventes, à l’image des départs déjà actés de Mason Greenwood vers Fenerbahçe, Pierre-Emerick Aubameyang vers La Corogne, ou encore Hamed Junior Traoré vers Genoa. Une stratégie de dégraissage qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, avec d’autres joueurs concernés.

Cette ligne directrice a été clairement assumée par la direction du club. Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM, avait prévenu début juillet dans un entretien accordé à La Provence : “Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale.” Une masse salariale que le dirigeant souhaite ramener sous la barre des 100 millions d’euros par an, seuil qu’elle dépasse actuellement.

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Balerdi, une vente actée entre le joueur et le club

Dans ce contexte, Leonardo Balerdi devrait être l’un des prochains à quitter Marseille, une volonté partagée à la fois par la direction phocéenne et par le défenseur argentin lui-même. Son retour à l’entraînement ce mercredi, après plusieurs semaines de repos forcé, ne remet donc pas en cause ce scénario.

Convoqué par Lionel Scaloni pour disputer la Coupe du Monde avec l’Argentine, Balerdi avait finalement dû déclarer forfait en raison d’une blessure au mollet, le privant du parcours de l’Albiceleste jusqu’en finale. Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur souhaiterait désormais entamer un nouveau chapitre de sa carrière selon les informations de RMC, tandis que l’OM compte de son côté profiter de sa valeur marchande pour poursuivre l’assainissement de ses finances, dans un contexte où le club ne dispute pas la Ligue des Champions cette saison. Sa valeur est estimée à 18 millions d’euros par le site spécialisé, Transfermarkt.

Reste à savoir quel club sera en mesure de répondre aux exigences financières de l’OM pour un joueur évalué à 18 millions d’euros, et si une offre concrète parviendra à la Commanderie avant la fin du mercato estival. Pour Balerdi, l’enjeu sera de trouver un projet à la hauteur de ses ambitions, après plusieurs saisons passées comme cadre de la défense marseillaise.

Paul Laffisse