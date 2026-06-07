Enorme coup dur pour Balerdi (Le staff médical de l’OM responsable ?)

Le rêve de Leonardo Balerdi s’est brutalement brisé aux États-Unis. Alors qu’il s’apprêtait à disputer la première Coupe du monde de sa carrière avec l’Argentine, le défenseur de l’OM a été contraint de déclarer forfait après une nouvelle blessure au mollet droit survenue à l’entraînement.

La scène a eu lieu lors d’une séance collective au Texas. Victime d’une gêne musculaire, le capitaine marseillais a immédiatement quitté le terrain pour subir des examens médicaux. Le verdict est rapidement tombé : entre quinze jours et trois semaines d’indisponibilité, un délai incompatible avec les exigences de la compétition. La Fédération argentine a officialisé son forfait dans la foulée.

Pour Balerdi, le coup est particulièrement cruel. Quelques heures avant sa blessure, l’international argentin affichait encore son enthousiasme sur les réseaux sociaux, se réjouissant de vivre cette aventure avec notamment Lionel Messi, mais aussi ses partenaires marseillais Geronimo Rulli et Facundo Medina.

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Le staff de l’OM responsable ?

Mais derrière ce forfait se cache une question plus sensible. Selon les informations de La Provence, cette blessure ne serait pas totalement le fruit du hasard. Le quotidien révèle que les délais de récupération de son précédent problème au mollet auraient été mal évalués au cours de la saison. Cette gestion aurait conduit à une guérison plus longue que prévu, voire à une rechute.

Déjà handicapé à plusieurs reprises par cette même blessure au cours de l’exercice écoulé, Balerdi avait manqué plusieurs rencontres importantes avec l’OM ainsi qu’avec la sélection argentine. Un véritable casse-tête pour les entraîneurs qui se sont succédé sur le banc marseillais.

Au final, ce problème physique récurrent aura poursuivi le défenseur jusqu’au bout. Et pourrait bien lui avoir coûté le rendez-vous le plus important de sa carrière.