Mercato OM : Benatia a un plan B (même si Ordonez reste la priorité)

Le directeur du football de l’OM, Mehdi Benatia, aurait ajouté Alexsandro (Lille) à sa short-list pour renforcer la charnière de l’équipe. Si le dossier Joël Ordonez (Bruges) demeure prioritaire, le profil du défenseur brésilien, solide et prometteur, est étudié comme alternative crédible en cas d’échec des négociations.

Une piste supplémentaire avancée par Benatia

Dans son édition du jour, L’Équipe confirme qu’un défenseur axial devrait rejoindre l’OM avant la clôture du mercato. Si Joël Ordonez, jeune défenseur de Bruges, est cité comme cible prioritaire, d’autres pistes émergent depuis le début de l’été. Parmi elles figure Alexsandro, défenseur central brésilien du LOSC, coché par Mehdi Benatia comme alternative intéressante en cas de blocage sur l’option Ordonez.

Le profil d’Alexsandro : solide, prometteur, sous contrat

Âgé de 26 ans, Alexsandro évolue à Lille depuis l’été 2022, après un transfert de Chaves pour environ 2 millions d’euros. Il a depuis disputé 80 matchs de Ligue 1 et 10 en Ligue des Champions, confirmant son statut de titulaire fiable en défense centrale.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, il jouit d’une réelle stabilité contractuelle. Sa valeur de marché, estimée à 15 millions d’euros par Transfermarkt, pourrait toutefois être réévaluée à la hausse en fonction des demandes du LOSC ou des intérêts depuis l’étranger.

Pourquoi l’OM le considère comme une option crédible

Le profil d’Alexsandro parle pour lui : défenseur central gaucher, robuste physiquement, à l’aise dans la relance et capable de s’imposer dans le jeu moderne. Il a également été convoqué en équipe nationale du Brésil, marquant un nouveau palier dans sa carrière.

Pour Marseille, qui prépare un renfort défensif sérieux sous la houlette de Benatia, Alexsandro représente une option fiable, moins risquée que certains profils plus jeunes ou exotiques.

