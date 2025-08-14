Mercato OM : les dernières infos italiennes sur le dossier Matt O’Riley !

Si les deux priorités de l’Olympique de Marseille en termes de recrutement sont en défense, le club pourrait tenter de s’offrir un milieu de terrain. Le nom de Matt O’Riley a été évoqué pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Le milieu de 23 ans, formé à Fulham, révélé au Celtic et désormais à Brighton, semble se rapprocher de la Juve…

O’Riley, profil technique et créatif, a notamment été remarqué par Roberto De Zerbi, qui l’a côtoyé brièvement lors de son passage à Brighton. Le joueur aurait également échangé avec Pierre-Emile Höjbjerg, son coéquipier en sélection danoise et nouvelle recrue marseillaise. Ces éléments laissaient entrevoir une possible avancée pour l’OM dans ce dossier.

La Juve n’a pas bouclé le dossier O’Riley

Mais selon le journaliste de la BBC Sami Mokbel, la Juventus aurait récemment pris une longueur d’avance. Dans un entretien accordé à Tutto Juve, il affirme que des discussions sont bien en cours entre le club italien et Brighton : « Des rumeurs circulent selon lesquelles un accord serait proche avec la Juventus. Je n’ai vérifié auprès d’aucun des deux clubs, mais l’intérêt de la Juve est réel. Brighton est un club difficile en négociation et ne cédera pas tant que ses conditions ne seront pas remplies. »

Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, mais la concurrence italienne complique la tâche de l’OM. Le club marseillais devra se montrer convaincant s’il souhaite recruter Matt O’Riley, dont la valeur est estimée à plus de 25 millions d’euros par le club anglais. Pas forcément un montant que l’OM souhaite investir à ce poste…