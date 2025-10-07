Mercato OM : Benatia anticipe le recrutement d’un attaquant coté en Ligue 1 ?

L’Olympique de Marseille pourrait profiter d’une opportunité inattendue sur le marché. Selon les informations du média espagnol Fichajes.net, l’OM surveille attentivement la situation de Jonathan David à la Juventus, où l’attaquant canadien peine à s’imposer depuis son arrivée cet été.

Recruté librement après la fin de son contrat avec Lille, Jonathan David avait débarqué à Turin avec des ambitions élevées et l’espoir de s’imposer dans un grand club européen. Pourtant, le début de saison ne s’est pas déroulé comme prévu : un seul but inscrit en sept rencontres, des titularisations irrégulières et une adaptation difficile à la Serie A.

Jonathan David toujours dans le viseur de l’Olympique de Marseille ?

Este delantero top, el cual se encuentra en horas bajas, podría fichar por el Olympique de Marsella en el siguiente veranohttps://t.co/xtPEDt1dI2 — Fichajes.net (@fichajesnet) October 6, 2025



Le média espagnol révèle que l’Olympique de Marseille suit attentivement le dossier de l’ancien Lillois, envisageant un possible retour du joueur en Ligue 1 si la situation ne s’améliore pas dans les prochains mois. Le club phocéen verrait en lui un profil intéressant pour renforcer son secteur offensif, dans la lignée de la politique sportive menée par Roberto De Zerbi.

Sous les ordres d’Igor Tudor, David peine à trouver sa place dans le système turinois. L’entraîneur croate alterne ses options en attaque, ce qui empêche le Canadien d’enchaîner les matches et de retrouver la confiance qui faisait sa force dans le Nord de la France. En trois saisons à Lille, il avait inscrit 77 buts toutes compétitions confondues, un rendement qui avait séduit de nombreux clubs européens.



À Marseille, sa connaissance du championnat et son profil complet séduisent. L’idée d’un retour en France serait envisagée si la Juventus décidait de s’en séparer dès le prochain mercato hivernal. La direction marseillaise resterait toutefois prudente : tout dépendra de la volonté du club italien, lié à David jusqu’en 2030.

L’OM déjà bien fourni à ce poste…

Pour l’heure, Jonathan David devra encore convaincre à Turin. Mais si la Juventus venait à ouvrir la porte, l’OM pourrait être l’un des premiers à tenter le coup. Benatia et De Zerbi n’ont pas forcément besoin d’une recrue à ce poste à l’heure actuelle, avec un Aubameyang toujours en forme, un Gouiri qui revient bien et le jeune Vaz en pleine progression. Reste à savoir si cette option avec un club “ami” sera toujours envisagée en fin de saison…