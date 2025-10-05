Mercato OM : De Zerbi et décrypte l’apport de Matthew O’Riley et s’enflamme sur son milieu !

L’Olympique de Marseille continue de séduire par la richesse de son jeu collectif et la montée en puissance de ses recrues estivales. Après la victoire convaincante à Metz (0-3), Roberto De Zerbi a tenu à souligner l’impact de Matthew O’Riley, auteur d’un nouveau match plein sous le maillot olympien.

Interrogé sur le rôle du milieu danois, le technicien italien a mis en avant ses qualités spécifiques, essentielles à la philosophie de jeu marseillaise :

“Ce que nous apporte O’Riley ? Déjà, il est gaucher et ça compte dans notre manière de jouer. Son positionnement du corps est différent d’Hojbjerg, il peut s’insérer dans le jeu et marquer des buts.”

Arrivé cet été en provenance du Celtic, O’Riley s’est rapidement intégré dans le collectif, multipliant les prestations de haut niveau, notamment en Ligue des champions face à l’Ajax (4-0). De Zerbi, visiblement séduit, apprécie autant sa capacité à jouer entre les lignes que sa précision technique dans les zones décisives.

Mais au-delà du cas individuel du Danois, le coach de l’OM s’est réjoui de la profondeur de son effectif au milieu de terrain :

“Je suis content car Kondo va revenir, Vermeeren est très fort, Gomes peut aussi jouer à ce poste. Il y a du choix.”

Un luxe que De Zerbi n’avait pas forcément en début de saison et qui lui permet désormais de varier les profils et les systèmes selon l’adversaire. Avec O’Riley, Vermeeren, Kondogbia et Gomes, l’entrejeu marseillais affiche une densité rare — et surtout, une complémentarité qui illustre parfaitement la patte De Zerbi.

