Mercato OM : Benatia cherche un buteur ?

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif. Si Amine Gouiri est déjà considéré comme une recrue phare par les dirigeants et Roberto De Zerbi, le club phocéen reste attentif aux opportunités pour attirer un nouvel attaquant.

« En attaque, l’OM est ravi d’avoir recruté Amine Gouiri, considéré par les dirigeants et RDZ comme un numéro 9, qui aime décrocher et participer au jeu », rapporte RMC. Le joueur formé à l’OL s’est déjà illustré par sa capacité à évoluer en pointe tout en apportant une contribution notable dans le jeu collectif.

Un attaquant pour épauler Gouiri ?

🔥⚪🔵 La fin de saison s’annonce chargée, en coulisses, du côté de l’OM.https://t.co/jrQIwIIQc5 — RMC Sport (@RMCsport) May 14, 2025



Dans une saison marquée par plus de 40 matchs et une participation à la CAN qui privera Gouiri de plusieurs semaines de compétition, l’OM ne souhaite pas prendre de risques. Avec Neal Maupay et Faris Moumbagna également présents dans l’effectif, le staff olympien cherche à ajouter un profil capable d’évoluer en pointe. « Marseille regardera tout de même les opportunités sur le marché pour un attaquant de pointe, l’ancien Rennais ayant aussi le profil pour jouer à gauche ou en 10 », poursuit RMC.

Cette quête de renfort offensif intervient alors que l’OM ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 1 et de réussir son parcours européen. Un attaquant polyvalent pourrait ainsi apporter une alternative supplémentaire à De Zerbi, tout en permettant à Gouiri de s’exprimer sur plusieurs positions offensives.