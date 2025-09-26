Mercato OM : Benatia explique pourquoi ces deux gros dossiers ont échoué !

Le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia, a levé le voile vendredi dans un entretien accordé au Corriere dello Sport sur les coulisses du mercato estival 2024. Dans ses propos, il a détaillé deux pistes majeures que le club marseillais n’a pas réussi à concrétiser, avant d’ouvrir la voie à l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc olympien.

Benatia a d’abord confirmé que Paulo Fonseca aurait pu devenir l’entraîneur de l’OM. « Fonseca ? Tout était fait, on avait un accord, mais en mai 2024, après notre défaite à Bergame contre l’Atalanta (0-3 en demi-finales retour de Ligue Europa), il a appelé et nous a dit que rien n’allait se faire. Le 13 juin il était entraîneur du Milan », a-t-il expliqué.

Des discussions avancées avec Fonseca et Conceiçao

Face à ce retournement de situation, les dirigeants marseillais se sont tournés vers une autre piste : Sergio Conceiçao, alors en poste au FC Porto. Mais là encore, les discussions n’ont pas abouti. Finalement, l’OM a misé sur Roberto De Zerbi, dont l’arrivée a été validée par le président Pablo Longoria et encouragée par le propriétaire Frank McCourt. « On s’est dit : allez, on tente. Poussés par le propriétaire McCourt, on est parti à l’attaque », a précisé Benatia.

L’intérêt avorté pour Manu Koné

Le directeur sportif phocéen a également confirmé que l’OM avait tenté de recruter Manu Koné, alors au Borussia Mönchengladbach. Toutefois, l’opération n’a pas pu être menée à bien. « Les paramètres économiques étaient trop élevés pour nous et l’AS Rome a été fort. Manu est vraiment un très beau joueur », a-t-il confié.

