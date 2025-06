Mourinho piste un joueur de l’OM, retournement de situation pour ce jeune crack, ça se confirme pour cette piste défensive… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 14 juin 2025 ! Au programme ce soir : José Mourinho aurait coché le nom d’un milieu de l’OM, gros retournement de situation dans le dossier de ce jeune crack et confirmation pour cette piste en défense !

Mercato : José Mourinho veut s’offrir un milieu de l’OM !

José Mourinho, fraîchement nommé à la tête de Fenerbahçe, vise un coup d’éclat sur le mercato en ciblant un autre talent marocain : Azzedine Ounahi. Selon les dernières informations du média les Lions de l’Atlas, le technicien portugais voit en l’international marocain une pièce maîtresse pouvant dynamiser l’entrejeu des Jaune et Bleu, malgré la concurrence de Brighton.

Séduit par les qualités techniques, la créativité et la vision de jeu du natif de Casablanca, José Mourinho suit de près l’évolution d’Ounahi. Prêté cette saison par l’OM au club grec, le milieu de terrain de 25 ans a réussi un retour remarqué sur le devant de la scène, avec 5 buts et 7 passes décisives en 37 matchs. Ces performances lui ont permis de regagner en confiance et en régularité, renforçant son attractivité sur le marché européen.

Le Fener vise Ounahi ?

D’après le média turc Sporx, Fenerbahçe aurait déjà franchi une étape décisive en soumettant une offre concrète à l’OM, dans l’espoir d’obtenir rapidement le transfert d’Ounahi. Sous contrat avec Marseille jusqu’en Juin 2027, l’international marocain ne sera pas retenu par le club phocéen si une proposition jugée satisfaisante est formulée.

A lire aussi : Mercato OM : Accord total pour la deuxième recrue !

La concurrence reste toutefois vive, avec Brighton qui garde un œil attentif sur l’évolution des négociations. Le club anglais, séduit par les performances d’Ounahi, a lui-même entamé des pourparlers. Cependant, l’attrait d’un projet ambitieux sous la direction de José Mourinho pourrait faire pencher la balance en faveur de Fenerbahçe. Pour l’OM, une vente bien négociée permettrait de dégager des fonds tout en tournant la page avec un joueur devenu plus marginal.

À l’heure actuelle, les tractations s’accélèrent, et l’avenir d’Azzedine Ounahi pourrait se décider dans les prochains jours.

Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier pour ce jeune crack !

Alors que l’OM pensait tenir une autre pépite pour son attaque l’année prochaine, le club a décidé de passer son chemin ! Après qu’une première offre ait été faite pour Roony Bardghji, le club a finalement retiré cette dernière en raison des récentes douleurs au genou toujours ressenti par le Suédois.

C’est un autre dossier qui va sûrement se fermer pour l’OM alors que le club semblait bien avancé. Longoria et Benatia veulent toujours améliorer leur effectif afin d’être le plus compétitif possible pour l’année prochaine. Et pour cela, le club multiplie les différentes pistes afin de renforcer tous les secteurs. Mais si Longoria pensait avoir trouvé une alternative de qualité pour Greenwood avec Roony Bardghji, le club va finalement passer son chemin.

En effet, comme nous l’avait appris Footmercato hier, l’OM avait fait une première approche financière auprès du FC Copenhague pour le jeune ailier droit, considéré comme le “Messi Suédois” par les médias de son pays. Ce jeune crack de 19 ans s’était notamment illustré en réalisant de bonnes performances en Ligue des Champions il y a deux ans. Cependant, cette saison aura été très compliquée pour lui étant donné que le joueur s’est fait une rupture des ligaments croisés en début d’exercice.

A lire aussi : Mercato concurrent OM : Monaco s’intéresse à un jeune milieu du FC Nantes ?

L’OM passe finalement son chemin !

🚨🔵⚪️🇸🇪 #SuperLiga | ❌️ Après avoir formulé une première offre, l’OM a décidé de se retirer du dossier Roony Bardghji ⛔️ L’ailier de 19 ans ressent toujours des douleurs au genou et l’OM ne souhaite prendre aucun risque dans cette opération ✅️ Porto est désormais la… pic.twitter.com/bQCyZZ9s4N — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 14, 2025

Une grave blessure qui l’aura impacté cette saison, mais qui pourrait bien ne pas être totalement un lointain souvenir. En effet, le journaliste Santi nous apprend que les dirigeants olympiens auraient finalement retiré leur offre après avoir appris que le joueur ressentait encore des douleurs à son genou. L’OM ne souhaite donc prendre aucun risque sur ce dossier et préfère laisser filer le joueur, alors que le FC Porto semble le seul club encore sur le coup.

Ce dossier aurait pourtant pu représenter un joli coup pour les olympiens alors que le joueur arrive en fin de contrat en décembre, soit dans six mois. Il faudra donc retourner sur le marché des transferts pour l’OM afin de trouver un remplaçant de qualité sur l’aile droite de l’attaque. Une affaire qui s’annonce compliquée mais loin d’être impossible. Le club dispose en effet d’encore beaucoup de temps avant la fin du mercato.

Mercato OM : ça se confirme pour Sikou Niakaté !

L’Olympique de Marseille a coché le nom de Sikou Niakaté (25 ans) pour renforcer son secteur défensif cet été. C’est le média portugais O Jogo qui a révélé l’information, confirmant l’intérêt de l’OM pour l’international malien, actuellement sous contrat jusqu’en 2028 avec le SC Braga.

António Salvador, président de Braga, se montre intransigeant sur le cas de son joueur. D’après O Jogo, le prix est fixé à 12,5 millions d’euros et il n’est pas question de le voir baisser. Plusieurs clubs, dont Liverpool, Manchester United, Marseille, Lille et le Werder Brême, se seraient déjà manifestés et certains ont même pris contact avec le SC Braga afin d’étudier les conditions d’un éventuel transfert.

« Une vente probable obligerait le SC Braga à se tourner vers le marché des transferts afin d’attirer un nouveau défenseur central », souligne O Jogo. Cette opération aurait donc des conséquences sur l’effectif des Arsenalistes, qui comptent pourtant sur des joueurs expérimentés, comme Paulo Oliveira, Robson Bambu, Arrey-Mbi ou Jónatas Noro. D’ailleurs, le cas de João Ferreira illustre leur politique : le SC Braga a décidé de ne pas lever son option d’achat, laissant ce dernier libre de voir son avenir ailleurs.

🚨L’OM serait en course pour recruter Sikou Niakaté 🇲🇱 !!! 💰 Braga réclame 12,5M€ pour un départ de son défenseur central !!! 🗞️ @ojogo pic.twitter.com/7dxcDY4Uaq — BeOM (@Be_OM13) June 13, 2025

Sikou Niakaté est un cas particulier sur le marché des transferts. Bien que de nationalité malienne, le joueur est né en France et a évolué tout au long de son parcours en Hexagone, de Saint-Germain-Laye jusqu’au FC Metz, en passant par le Paris Saint-Germain, l’AC Boulogne, Évreux, Valenciennes ou Guingamp, avant de rejoindre le SC Braga en 2022.

L’OM voit donc en Sikou Niakaté le remplaçant idéal de Cornélius peu convaincant. Cette opération aurait toutes les chances d’aboutir, d’autant que Lille garde également un œil sur le Malien afin d’anticiper le possible départ d’Alexsandro, son défenseur central brésilien, lui-même courtisé par de nombreux clubs européens, et récemment appelé en équipe nationale par Carlo Ancelotti.

En attendant d’éventuelles offres formelles, Sikou Niakaté prend quelques vacances bien méritées, après avoir terminé la saison sur les chapeaux de roues avec l’équipe nationale du Mali, contre la République Démocratique du Congo, où il a eu l’occasion d’affronter… Chancel Mbemba.