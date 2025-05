Mercato OM : Benatia veut recruter un défenseur au Danemark ?

L’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Rodrigo Huescas, jeune latéral droit mexicain évoluant actuellement au FC Copenhague. Selon les informations de Fox Sports, le club phocéen fait partie des prétendants pour recruter le défenseur de 21 ans, dont le contrat court jusqu’en 2029.

Formé à Cruz Azul, Rodrigo Huescas peine à s’imposer au Danemark, où il a été condamné récemment à 20 jours de prison pour excès de vitesse. Un contexte délicat qui pourrait précipiter son départ dès cet été, malgré un contrat encore long.

🚨🇲🇽 BREAKING: Rodrigo Huescas has reportedly attracted interest from BORUSSIA DORTMUND and OLYMPIQUE DE MARSEILLE. 🇩🇪🇫🇷🤯

Via @TopMercato pic.twitter.com/O2VETb9iTO

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 7, 2025