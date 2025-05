OM : Gouiri, le facteur X !

L’OM l’a fait ! 3 ans après la dernière qualification directe du club pour la Ligue des Champions, les Olympiens ont assuré leur précieux sésame pour la plus belle des compétitions après un succès 1-3 au Havre. Voici la note et l’appréciation d’Amine Gouiri lors de ce match.

Dans un match crucial qui pouvait lui assurer une place sur le podium, l’Olympique de Marseille a répondu présent. Malgré une première mi-temps sans buts, les olympiens ont globalement maîtrisé les Havrais avant de trouver la faille dans le second acte sur un but du serial buteur, Amine Gouiri (56e). Après la reprise du jeu suite à l’arrêt du match, les phocéens se sont fait surprendre sur un but de Soumaré (66e) plus prompt que Garcia sur un joli centre de Casimir. Alors que la victoire semblait leur tendre les bras après le premier but de Gouiri, on se dit alors que l’OM va retomber dans ses travers avec cette égalisation, mais c’est sans compter sur le pétard du gauche déclenché par Greenwood à la 86e. Un but importantissime qui donne alors la qualification à l’OM. Cependant, les Havrais ne s’avouent pas vaincus et sont proches de revenir une nouvelle fois au score à la 90e sur une tentative de Mwanga, magnifiquement sauvée par Cornelius.

Sur un joli pressing de Luis Henrique, Amine Gouiri viendra s’offrir un doublé (90 +9e) et entériner la qualification de l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

a lire aussi : OM – Ligue des champions : Magnifique communion après la qualif

La note de d’Amine Gouiri : 7,5/10

Son appréciation

De nouveau aligné à la pointe de l’attaque phocéenne, Amine Gouiri a une nouvelle fois confirmé son statut de facteur X. S’il s’est montré un peu discret en première période, il ne se fait pas prier à la 56e pour profiter d’une erreur d’appréciation de Sangante et ajuster cliniquement Mathieu Gorgelin. Moins discret en seconde période, il s’offre un doublé au bout de la nuit en suivant un joli pressing orchestré par Luis Henrique (90 +9e). 13 matchs, 10 buts, 3 passes décisives… difficile de faire mieux pour des débuts en tant qu’attaquant à l’OM…

Les notes des médias