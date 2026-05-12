Mercato OM : Benjamin Pavard a fait son choix pour la suite ?

Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Benjamin Pavard ne poursuivra pas l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Prêté cette saison par l’Inter Milan, le défenseur français devrait effectuer son retour en Italie, avec la volonté de regagner sa place chez les Nerazzurri.

Arrivé lors du dernier mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Benjamin Pavard ne va pas rester à l’OM. D’après les informations relayées par Gianluca Di Marzio, le club marseillais ne souhaite pas lever l’option incluse dans l’accord conclu avec l’Inter. Le défenseur international français aurait déjà acté son départ de Marseille afin de revenir en Serie A.

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Pavard veut relancer sa place à l’Inter

Toujours sous contrat pour encore deux saisons avec l’Inter Milan, Benjamin Pavard souhaiterait convaincre le staff intériste de lui redonner un rôle important dans l’effectif. Le champion du monde 2018 entend se battre pour retrouver une place dans l’équipe italienne après une saison pleine sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Le journaliste italien précise également que l’Inter avance sur le dossier Manuel Akanji, défenseur de Manchester City, dans un contexte de réorganisation de l’effectif menée par Cristian Chivu. Malgré cette concurrence potentielle, Pavard privilégierait un retour à Milan plutôt qu’une poursuite de son expérience en Ligue 1.

Une saison solide avec l’Olympique de Marseille

Cette saison, Benjamin Pavard a vécu une saison très compliquée avec l’OM. Le défenseur de 30 ans a malgré tout disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues, avec un bilan d’un but et trois passes décisives.

Avant son passage à Marseille, l’ancien joueur du Bayern Munich, de Stuttgart et du LOSC avait marqué son passage à l’Inter Milan. En 70 apparitions sous le maillot nerazzurro, il a inscrit un but et délivré quatre passes décisives, tout en participant au sacre du club lors du Scudetto 2023-2024.

Le dossier de l’avenir de Benjamin Pavard semble donc désormais clairement orienté vers un retour en Italie, tandis que l’Olympique de Marseille devrait devoir se pencher sur un nouveau chantier défensif pour le prochain mercato. Du côté de l’Inter le joueur ne semble pas rentrer dans les plans du coach Chivu…