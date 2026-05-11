Mercato OM : Burnley relégué, des bonnes affaires à saisir pour l’OM ?  

Cela fait déjà quelques semaines que Burnley est officiellement relégué en Championship. Cette descente pourrait faire les affaires de l’OM, toujours à l’affût de bons coups sur le mercato estival. Burnley possède quelques joueurs de grande classe, qui voudront peut-être partir après cette saison ratée pour les Clarets. Tour d’horizon de trois profils à surveiller :

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Maxime Estève, un renfort défensif de choix

A 23 ans, Maxime Estève a tout de la bonne idée pour l’OM, qui doit renforcer sa défense à tout prix. Défenseur central jeune, mais néanmoins expérimenté, il a l’avantage de bien connaître la Ligue 1, ayant été formé à Montpellier avant d’y faire ses débuts en professionnel, à 19 ans. A Burnley depuis 2024, le Montpelliérain de naissance s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable chez les Clarets. Cette saison, il a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues comme titulaire, dont 32 de Premier League. Cette descente pouvant freiner ses ambitions, un départ ne serait pas à exclure pour le jeune Français, qui n’a encore jamais goûté au niveau international, excepté en catégories jeunes et aux JO. Evalué à 25 millions d’euros, les chances de le voir débarquer au Vélodrome sont minces, surtout à cause de son contrat s’étirant jusqu’en 2030. Mais pour un défenseur solide, français, et ayant eu l’expérience de la Premier League pendant deux saisons et demie, le jeu pourrait en valoir la chandelle pour l’OM, qui tiendrait le remplaçant idéal de Pavard ou Balerdi. Estève pourrait rapidement s’imposer comme titulaire s’il venait à débarquer à Marseille.

Armando Broja, un pari à tenter

A 24 ans, l’international albanais (35 sélections) ne sort pas de la saison de sa vie. Titulaire à 10 reprises cette saison pour 26 matchs joués, le buteur n’a inscrit qu’un seul but et délivré deux passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. L’OM, à la recherche de renforts dans le secteur offensif, pourrait l’intégrer à la rotation. Car l’Albanais est encore jeune et rempli de potentiel. N’ayant évolué qu’en Premier League (excepté une saison en prêt aux Pays-Bas, au Vitesse Arnhem), dans pas moins de cinq clubs (Chelsea, Everton, Southampton, Fulham et Burnley), il connaît le très haut niveau et ses exigences. Avec une valeur estimée à 8 millions d’euros, et malgré un contrat allant jusqu’en 2030, avec la descente, l’affaire ne devrait pas coûter les yeux de la tête à l’OM. Un risque assez infime pour un jeune qui peut s’avérer intéressant sur le long terme. Le pari se tente, soit pour l’intégrer à la rotation, soit pour le tenter directement comme titulaire.

Hannibal Mejbri, remplaçant d’Abdelli

A 23 ans, l’international tunisien (44 sélections) a toute sa carrière devant lui. Formé en France, puis à Manchester United, il débute en professionnel avec les Red Devils à 18 ans, en 2021. Après des prêts moyens à Birmingham et Séville, il s’engage en faveur de Burnley en 2024, sans s’être imposé à United. Cette saison, Mejbri, comme toute son équipe, sort d’un exercice compliqué, avec 27 matchs joués (13 titularisations) toutes compétitions confondues, pour un but et trois passes décisives. Milieu offensif de métier, Mejbri peut aussi jouer plus bas sur le terrain, en huit. Il pourrait être une alternative à Abdelli, échec cuisant à l’OM, ou une doublure très viable pour Timber, en attendant qu’il s’impose en France. Avec une valeur estimée à 16 millions d’euros, et un contrat allant jusqu’en 2028, Hannibal Mejbri est envisageable pour les caisses olympiennes. Son profil, très dynamique et volontaire, pourrait entrer parfaitement dans le plan de jeu marseillais la saison prochaine, et insuffler un vent de fraîcheur sur la Canebière.