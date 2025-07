Mercato OM : Bennacer vers l’Arabie Saoudite ?

Ismaël Bennacer semble s’éloigne définitivement de l’Olympique de Marseille. Prêté par l’AC Milan entre janvier et juin 2025, l’international algérien ne poursuivra pas l’aventure sur la Canebière. Le club phocéen n’a pas levé l’option d’achat incluse dans l’accord de prêt conclu cet hiver, les négociations pour un nouveau prêt semble au point mort…

Arrivé dans les dernières heures du mercato de janvier, Bennacer n’aura disputé que 13 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot marseillais. Freiné par des pépins physiques et un manque de rythme lié à son retour de blessure au genou, le milieu de terrain de 26 ans n’a jamais véritablement réussi à s’imposer dans le onze de départ de Roberto De Zerbi.

🚨🟡⚫️ Understand Al Ittihad have opened talks with AC Milan for Ismael Bennacer as midfield option.

Wendel from Zenit St Petersburg, another option in the shortlist with Al Ittihad keen on adding new midfielder this summer. pic.twitter.com/OTFdc0GNSP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025