Mercato OM – Beye : “J’ai dit à Medhi Benatia que c’était un coup magnifique de l’avoir recruté !”

Arrivé récemment à l’Olympique de Marseille, Quinten Timber s’impose progressivement comme un élément important du dispositif marseillais. En conférence de presse, son entraîneur Habib Beye n’a pas caché son admiration pour le milieu néerlandais, tout en fixant des axes de progression clairs.

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Un recrutement salué en interne

Le technicien olympien a d’abord tenu à mettre en avant le travail de Medhi Benatia, impliqué dans la venue du joueur.

« Timber ? J’ai dit à Medhi Benatia que c’était un coup magnifique de l’avoir recruté ! »

Un message fort qui confirme la satisfaction du staff vis-à-vis de cette recrue, rapidement intégrée au collectif marseillais.

Un profil complet et précieux

Habib Beye a ensuite détaillé les qualités du joueur, qu’il considère comme un atout majeur dans l’entrejeu.

« Il est très complet, très athlétique et il a une grande qualité dans la relation aux autres. »

Capable d’apporter de l’impact physique comme de la fluidité dans le jeu, Timber séduit par sa polyvalence et son intelligence collective, des caractéristiques précieuses dans le système de l’OM.

Une marge de progression offensive

Malgré ces éloges, l’entraîneur marseillais attend encore davantage de son milieu, notamment dans un domaine précis.

« Mais j’ai besoin aussi qu’il progresse dans ses positions offensives. »

Un axe de travail clair pour Timber, appelé à se projeter davantage vers l’avant afin de devenir un joueur encore plus décisif.

Déjà convaincant dans l’équilibre de l’équipe, le Néerlandais pourrait ainsi franchir un cap supplémentaire et s’imposer comme un élément incontournable de l’OM dans cette fin de saison.