Mercato OM : Bonne nouvelle dans le dossier Aubameyand dixit Fabrizio Romano !

Pierre-Emerick Aubameyang est tout proche d’un retour à l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant gabonais de 35 ans a officiellement résilié son contrat avec Al Qadsiah, club saoudien où il évoluait depuis une saison. L’ancien buteur de Chelsea et du Barça, désormais agent libre, est en discussions avancées avec l’OM.

Après une saison réussie en Saudi Pro League, où il a inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 36 rencontres, Aubameyang est prêt à relever un nouveau défi. Le club marseillais, entraîné par Roberto De Zerbi, voit en lui une option offensive d’expérience pour renforcer un secteur en reconstruction.

