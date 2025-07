Mercato OM : Romain Molina salue “le tour de magie” de Benatia !

Le transfert de Luis Henrique de l’Olympique de Marseille à l’Inter Milan continue de faire réagir. Après une officialisation qui a surpris plus d’un observateur du marché, le journaliste indépendant Romain Molina a livré son analyse sans détour lors d’un live diffusé sur sa chaîne YouTube, saluant le travail réalisé en coulisses par le nouveau directeur sportif marseillais Mehdi Benatia.

“Juste une chose, Benatia il a réussi à faire passer la pilule Luis Henrique 30 millions d’euros à l’Inter, je ne sais pas comment il a fait. Franchement là c’est Houdini. C’est le grand magicien pour moi”, a déclaré Molina, visiblement étonné par la réussite de ce dossier. Plusieurs médias ont annoncé un transfert d’un montant de 23M€ plus des bonus…

Benatia a réussi à exfiltrer Henrique à l’Inter malgré le départ d’Inzaghi !

Le journaliste, connu pour ses enquêtes sur les coulisses du football, a insisté sur le contexte particulier de cette transaction. Selon lui, Simone Inzaghi, ancien entraîneur du club lombard, était le principal artisan de cette piste. Son départ a laissé planer des doutes sur la finalisation du transfert, mais l’opération a été menée à son terme malgré tout.

“Sachant que c’était Inzaghi qui le voulait et que vis-à-vis des agents Roc Nation, qui n’avaient quasiment rien foutu et qui voulaient prendre des commissions et des mandats… Grandissimo ce transfert-là”, a-t-il ajouté, pointant du doigt le rôle trouble de certains intermédiaires dans ce dossier.



Luis Henrique, revenu l’été dernier à Marseille après un prêt peu concluant à Botafogo, n’entrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Son départ représente donc une opération très lucrative pour l’OM, qui récupère une somme importante pour un joueur en manque de repères en Europe.

Ce transfert, valorisé à 30 millions d’euros, est l’un des plus marquants de l’été pour le club marseillais. Il témoigne de la volonté de Benatia d’imposer une nouvelle stratégie de valorisation des actifs, même lorsque la situation sportive du joueur semblait compromise.