Mercato OM : Bonne nouvelle pour une pépite made in Marseille !

Dans une fin de saison agitée sur le terrain comme en coulisses, l’OM a bouclé un dossier stratégique pour son avenir. Alors que le club traverse une période sportive tendue, Marseille a sécurisé l’un des plus gros espoirs de son centre de formation : Saïd Remadnia. Selon les informations de RMC Sport, le jeune milieu offensif de 17 ans a choisi de rester à l’OM malgré de fortes sollicitations venues d’Angleterre, notamment de Chelsea.

Le club phocéen a enregistré la signature de Saïd Remadnia via un contrat de stagiaire, un accord qui prévoit également une possible évolution vers un contrat professionnel selon des conditions liées à son temps de jeu, précise RMC Sport. Une avancée importante pour Marseille, qui craignait de voir filer l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Âgé de 17 ans, Saïd Remadnia est considéré comme l’un des profils les plus suivis du centre de formation marseillais. Capable d’évoluer comme ailier ou milieu offensif, l’international tunisien U20 était ciblé par plusieurs clubs européens, avec Chelsea en tête. Le club anglais faisait le forcing ces dernières semaines pour tenter de convaincre le joueur de quitter Marseille, selon RMC Sport.

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Le choix de Remadnia s’inscrit dans un contexte particulier. Malgré l’instabilité qui entoure l’équipe première, la formation olympienne continue de progresser en interne. Toujours selon RMC Sport, le joueur a été sensible à la place grandissante accordée aux jeunes ces dernières semaines, avec une passerelle plus visible entre le centre de formation et le groupe professionnel. Un signal jugé suffisamment fort pour le convaincre de poursuivre son développement à Marseille.

Sur le plan sportif, Saïd Remadnia a confirmé cette saison son potentiel. Avec les U19 nationaux, il a disputé 14 matches pour 3 buts inscrits. En Youth League, il a également pris part à 7 rencontres pour un bilan de 2 buts et 1 passe décisive. L’OM rappelle d’ailleurs qu’il avait marqué face à l’Union Saint-Gilloise dans cette campagne européenne des jeunes.

Natif de Marseille, Remadnia a été formé localement avant de rejoindre l’OM, après des passages à l’Olympique Rovenain et au SC Bel Air. Il a aussi connu les sélections de jeunes françaises avec l’équipe de France U17 (2 matches, 1 but), avant de rejoindre les U20 de la Tunisie, précise RMC Sport.

Dans une période où l’OM cherche des repères sur tous les étages, ce dossier offre au club un point de stabilité. En conservant Saïd Remadnia, Marseille sécurise un talent suivi à l’étranger et envoie un signal clair sur sa volonté de mieux protéger ses jeunes profils les plus prometteurs.