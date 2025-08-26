Mercato OM : C’est confirmé pour Ceballos !

L’Olympique de Marseille est en train de vivre une journée agitée sur le marché des transferts. Hier matin, la presse espagnole a révélé l’intérêt du club présidé par Pablo Longoria pour Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid. Très vite, la rumeur a pris de l’ampleur, alimentée par des informations indiquant que le joueur de 29 ans souhaitait évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Ce soir, une nouvelle étape a été franchie. Selon le journaliste de DAZN, Matteo Moretto, le joueur a donné son accord verbal à l’OM. « Ceballos a dit oui à l’OM », affirme-t-il. Il reste désormais aux dirigeants marseillais de trouver un terrain d’entente avec le Real Madrid pour finaliser l’opération.

D’après les informations relayées par la presse espagnole, les deux clubs travaillent sur la formule d’un prêt avec option d’achat comprise entre 12 et 15 millions d’euros. Cette option pourrait devenir obligatoire à l’issue de la saison prochaine, selon les performances et les objectifs atteints. Une clause qui permettrait à l’OM de sécuriser la venue d’un joueur expérimenté tout en maîtrisant son risque financier.

Accord entre l’OM et Ceballos ?

Dani Ceballos YA HA DADO EL SÍ al Olympique de Marsella 🔥 🗣️ @MatteMoretto en #DAZNTRANSFER ↗️ pic.twitter.com/3iQgJpUlwR — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 25, 2025

Formé au Betis Séville, passé par Arsenal entre 2019 et 2021, Dani Ceballos a connu un temps de jeu limité ces derniers mois à Madrid. Barré par la concurrence au sein du milieu de terrain des Merengues, il cherche un projet où il pourrait retrouver du rythme et de la responsabilité. L’arrivée à Marseille, dans une équipe en pleine reconstruction sous la houlette de Roberto De Zerbi, lui offrirait cette opportunité.

L’affaire est loin d’être conclue, mais la tendance est claire : Ceballos se rapproche de l’OM. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour savoir si le club phocéen parviendra à boucler l’un des transferts les plus retentissants de son mercato estival.