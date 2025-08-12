OM – Ligue 1 : Longoria prône l’unité pour sauver le football français !

Dans un contexte de crise des droits télévisuels et de défiance des supporters envers les diffuseurs, la Ligue 1 lance sa plateforme Ligue 1+, avec un tarif pensé pour tous et une diffusion optimisée. À l’approche de la reprise, le président de l’OM, Pablo Longoria, appelle à une mobilisation collective, soulignant que le succès dépend d’un produit accessible et pensé pour les fans — et d’une LFP souveraine dans ses choix.

Une plateforme intégrée nouvelle génération

Ligue 1+, lancée en juillet 2025 par LFP Media, propose un modèle direct-to-consumer avec une diffusion exclusive de 8 matchs sur 9 par journée et une riche programmation digitale — magazines, documentaires, contenus interactifs — sur tous les écrans (web, mobile, TV connectées, OTT, consoles), en partenariat avec Mediawan pour la production.

Trois formules tarifaires vont de 9,99 € à 14,99 € selon l’accès aux contenus, avec une option « jeunes » à 9,99 € . La distribution est multi-plateformes, notamment via Orange, Free, Bouygues, SFR, et Prime Video.

Sortir des déboires DAZN et préserver l’écosystème

Après l’échec de DAZN — seulement 400–500 000 abonnés contre un objectif de 1,5 million, abonnements tarifés trop élevés et piratage omniprésent — la LFP reprend la main via Ligue 1+ pour sécuriser des revenus et garantir un service stable et accessible.

L’objectif est ambitieux : atteindre un million d’abonnés dès la première année et jusqu’à 2,5 millions à moyen terme . L’appel à la cohésion signé Longoria

Pablo Longoria a appelé à bâtir un “modèle audiovisuel compétitif, durable et respecté” dans un document publié sur Linkedin. pic.twitter.com/U995P2a1mY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 12, 2025

Dans un post relayé sur LinkedIn, Pablo Longoria tire la sonnette d’alarme : la réussite de Ligue 1+ passe par « l’unité collective » et un produit à la fois « accessible, innovant et cohérent », plaçant le supporteur au centre du projet. Il a soutenu ce modèle axé sur la souveraineté audiovisuelle et la stabilité du football français :“Croire au football français, c’est s’abonner à Ligue 1+… investir ensemble dans notre futur compétitif et la stabilité de tout l’écosystème”

