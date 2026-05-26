Mercato OM : Bruno Genesio ciblé par l’OM mais aussi deux autres clubs français !

Le dossier Bruno Genesio anime déjà les premières discussions du mercato des entraîneurs. Officiellement séparé du LOSC, l’ancien technicien lyonnais suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OM, qui échange avec lui depuis plusieurs jours selon les informations de RMC Sport.

Depuis son départ officialisé de Lille, Bruno Genesio figure parmi les profils les plus surveillés sur le marché français. D’après RMC Sport, le technicien de 58 ans a été contacté par le Paris FC, récemment promu en Ligue 1, dans l’optique d’un possible changement sur son banc. Le club parisien envisagerait Genesio comme une alternative à Antoine Kombouaré, même si ce dernier reste la priorité des dirigeants franciliens pour la saison prochaine.

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L’OM maintient des échanges avec Bruno Genesio

Mais le Paris FC n’est pas seul sur le dossier. Toujours selon RMC Sport, l’AS Monaco a également approché l’ancien entraîneur de Rennes et de Lille. Surtout, l’OM fait partie des clubs les plus actifs dans ce dossier. Des échanges existent depuis plusieurs jours entre les dirigeants marseillais et Bruno Genesio.

Cette piste confirme que le club phocéen travaille déjà sur plusieurs scénarios pour préparer la saison prochaine. Le profil de Genesio, habitué aux joutes européennes et reconnu pour son expérience en Ligue 1, correspond à certains critères recherchés sur le marché des entraîneurs.

Un entraîneur expérimenté et encore coté en Ligue 1

Après son passage au LOSC, où il avait permis au club nordiste de rester compétitif sur la scène nationale et européenne, Bruno Genesio conserve une forte cote auprès des directions sportives françaises. Son expérience acquise à Lyon, Rennes puis Lille continue d’attirer plusieurs formations ambitieuses.

Pour l’heure, aucune décision officielle n’a été annoncée concernant son avenir. Mais ce dossier pourrait rapidement devenir l’un des sujets chauds du mercato des entraîneurs en Ligue 1, avec l’OM, Monaco et le Paris FC attentifs à l’évolution de la situation.