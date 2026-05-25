Mercato OM : une drôle d’information venue de Turquie dans le dossier Greenwood !

Alors que Mason Greenwood avait récemment affiché son intention de poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille, une information venue de Turquie vient bouleverser le dossier. Selon le journaliste turc Zafer Ertas, un préaccord aurait été trouvé entre l’attaquant anglais et un candidat à la présidence de Fenerbahçe.

La situation autour de Mason Greenwood pourrait rapidement devenir l’un des grands feuilletons du mercato estival de l’OM. Auteur d’une saison remarquable sous les couleurs marseillaises, l’attaquant anglais conserve une forte valeur marchande sur le marché des transferts.

Un préaccord évoqué avec Fenerbahçe ?

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D’après les informations relayées par le journaliste turc Zafer Ertas, Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, aurait obtenu un préaccord avec Mason Greenwood en vue d’un transfert vers le club stambouliote. Une révélation inattendue, alors que le joueur de 24 ans avait récemment laissé entendre qu’il souhaitait rester à l’OM après une saison convaincante en Ligue 1.

Cette information surprend également par le contexte financier du dossier. Ces dernières semaines, plusieurs estimations faisaient état d’un prix fixé entre 60 et 70 millions d’euros par les dirigeants marseillais pour un éventuel départ de leur attaquant vedette. Une somme importante, d’autant qu’environ 40 % du montant du transfert reviendraient à Manchester United, son ancien club.

Le dossier reste donc particulièrement complexe pour Fenerbahçe, même si le championnat turc cherche depuis plusieurs saisons à attirer des joueurs de premier plan européens.

Une saison référence avec l’OM

Sur le plan sportif, Mason Greenwood s’est imposé comme le joueur majeur de l’effectif de l’Olympique de Marseille cette saison. Toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais a inscrit 26 buts et délivré 11 passes décisives en 45 rencontres.

Des statistiques qui expliquent l’intérêt persistant de plusieurs clubs étrangers pour l’ancien joueur de Manchester United. À Marseille, son rendement offensif a largement contribué aux ambitions du club en championnat et sur la scène européenne.

Pour l’heure, aucune confirmation officielle n’a été apportée ni par l’OM, ni par l’entourage du joueur, ni par Fenerbahçe concernant l’existence de ce préaccord. Mais cette révélation venue de Turquie relance clairement les interrogations autour de l’avenir de Mason Greenwood à Marseille à l’approche du mercato d’été.