Mercato OM : Bruno Genesio hésite entre deux options ?

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions avec le LOSC, Bruno Genesio se retrouve face à un tournant majeur de sa carrière. Selon Foot Mercato, le technicien français qui figure en très bonne position dans la short-list de l’OM, hésiterait entre deux options…

Après avoir ramené le LOSC sur le podium de la Ligue 1, Bruno Genesio suscite logiquement l’intérêt de plusieurs clubs. À 59 ans, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais dispose d’une solide réputation dans le football français et européen. Son travail à Lille cette saison a renforcé son image de technicien capable de maintenir un haut niveau de performance malgré un contexte difficile.

Le club nordiste a dû composer avec plusieurs blessures importantes et un effectif remanié après différents départs durant le mercato estival. Malgré cela, Bruno Genesio est parvenu à qualifier le LOSC pour la prochaine Ligue des Champions, un objectif majeur pour la formation lilloise.

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L’OM voit en Bruno Genesio un profil idéal

Du côté de l’OM, la réflexion autour du futur entraîneur s’intensifie. La direction marseillaise souhaite miser sur un profil expérimenté, capable de gérer la pression du Vélodrome et de relancer durablement le club dans la course aux premières places de Ligue 1.

Dans cette optique, Bruno Genesio coche de nombreuses cases. Habitué aux compétitions européennes, reconnu pour sa gestion des jeunes joueurs et son aptitude à maximiser le potentiel d’un groupe, le technicien lyonnais apparaît comme une option crédible pour le projet olympien.

Ses statistiques en championnat plaident également en sa faveur. En 300 matches de Ligue 1, il affiche 160 victoires pour une moyenne de 1,80 point par rencontre. Une expérience nettement supérieure à d’autres profils étudiés récemment par la direction marseillaise.

Une semaine déterminante pour l’avenir du coach lillois

À l’issue de la dernière rencontre de championnat face à l’AJ Auxerre, Bruno Genesio a lui-même confirmé qu’une réflexion était en cours concernant son avenir. «C’est un ensemble de choses auxquelles j’ai besoin d’avoir des réponses, des évolutions aussi peut-être, savoir ce qui est possible de faire au LOSC, parce que les saisons sont difficiles. C’est important d’avoir un maximum d’éléments et ce sont des choses qui sont entre mon président et moi-même, donc je ne vais pas les évoquer ici. C’est normal de faire un bilan.»

Le technicien n’aurait, à ce stade, écarté aucune option. Deux possibilités principales se dégagent désormais : poursuivre l’aventure avec le LOSC en disputant la prochaine Ligue des Champions, ou accepter le défi proposé par l’OM, où un nouveau cycle pourrait s’ouvrir dans les prochaines semaines.

Le dossier devrait rapidement évoluer alors que le marché des entraîneurs commence déjà à s’agiter en vue de la saison prochaine.