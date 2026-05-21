Mercato OM : Grosse info dans le dossier Christophe Galtier ?

Alors que l’OM prépare déjà la saison prochaine, la question du futur entraîneur agite les coulisses du club marseillais. Le nom de Christophe Galtier, actuellement en poste à Neom en Arabie saoudite, revient avec insistance dans l’actualité du mercato OM.

L’Olympique de Marseille explore plusieurs profils pour son banc en vue du prochain exercice. Après des derniers mois jugés décevants sous la direction d’Habib Beye, les dirigeants olympiens étudient différentes pistes afin de relancer le projet sportif.

Christophe Galtier bientôt libre ? Pas d’informations dans ce sens pour l’instant…

A lire aussi : Ex OM : Benatia s’explique sur l’affaire de la bagarre Rowe-Rabiot

Selon les informations relayées par le journaliste Khaled Al-Rasheed, Christophe Galtier serait proche d’un départ de Neom, club saoudien qu’il entraîne actuellement. La formation basée en Arabie saoudite envisagerait de nommer un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, ce qui pourrait libérer le technicien français dans les prochaines semaines. Selon nos informations, à ce jour rien n’est acté concernant un départ du technicien français du club de Neom.

خاص : كريستوف جالتييه المدرب الفرنسي يقترب من مغادر منصبه في نادي #نيوم. نيوم يستعد للتعاقد مع مدرب جديد للموسم المقبل. pic.twitter.com/uW5yRaJrbh — خالد الرشيد (@k7aled_otb) May 20, 2026

Le profil expérimenté et de gagneur attire l’OM, où la recherche d’un nouvel entraîneur constitue une priorité du moment. Le profil de Galtier possède plusieurs atouts pour les décideurs marseillais, notamment sa connaissance du club et de l’environnement local.

Né à Marseille, le technicien de 59 ans entretient une histoire ancienne avec l’Olympique de Marseille. Formé au club entre 1982 et 1985, il a ensuite porté le maillot olympien comme joueur entre 1985 et 1987 puis entre 1995 et 1997. Il a également occupé le poste d’entraîneur adjoint entre 1999 et 2001 avant de poursuivre sa carrière ailleurs.

Une short-list déjà bien identifiée

Le nom de Christophe Galtier figurerait ainsi parmi les profils étudiés par les nouveaux décideurs phocéens. Ces derniers jours, celui de Bruno Genesio a également été évoqué avec insistance autour du mercato OM.

À ce stade, aucune décision officielle n’a été annoncée par le club marseillais concernant l’identité du futur entraîneur.