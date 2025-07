Mercato OM : ça bouge pour Lirola !

À l’approche de la dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique de Marseille pourrait enregistrer un nouveau départ. Selon les informations de Foot Mercato, Pol Lirola suscite un vif intérêt en Italie, où plusieurs clubs de Serie A suivent de près la situation du latéral droit espagnol.

Encore sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2026, Lirola, 27 ans, n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi pour la saison à venir (même si ce dernier n’a pas été dans le loft). Estimé entre 5 et 6 millions d’euros, il représente une opportunité de marché pour plusieurs formations transalpines à la recherche de profils expérimentés. Selon FootMercato, le Pise SC, promu en Serie A, est particulièrement intéressé par l’ancien joueur de la Fiorentina et de Sassuolo. Le club toscan, en quête de renforts sur le flanc droit, a fait part de son intérêt aux dirigeants marseillais.

Direction l’Italie pour Lirola ?

D’autres clubs du championnat italien, à l’image du Genoa, de l’Udinese et de Parme, ont également inscrit le nom de Lirola sur leur liste de cibles potentielles. En parallèle, des clubs de Liga — dont l’identité n’a pas filtré — suivent également le dossier, signe que l’Espagnol conserve une certaine cote sur le marché européen.

Exclu FM : Pol Lirola a des touches en Italie 🇮🇹 ° Pise est le plus avancé

° Prise de renseignements effectués

° Contrat jusqu’en juin 2026 à l’OM

° Profil aussi coché par Udinese et Genoa

° Légers intérêts en Liga 🌐 @FootMercato

📷 @laloumance

➡️ https://t.co/aFSQxdjNRi pic.twitter.com/8c11RMo9JE — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) July 26, 2025



Pol Lirola bénéficie aussi du réseau italien de l’état-major marseillais. De Pablo Longoria à Mehdi Benatia, en passant par Giovanni Rossi, les connexions avec le marché transalpin sont solides, comme en témoigne le dossier Ismaël Koné vers Sassuolo. Des renseignements ont été pris récemment auprès du club phocéen concernant le latéral droit, et si rien n’est encore acté, les discussions se poursuivent.

L’OM ne s’oppose pas à un départ du joueur, prêté ces dernières saisons à Elche et Frosinone, et reste à l’écoute des propositions. La piste italienne apparaît aujourd’hui comme la plus crédible pour relancer la carrière de Pol Lirola, dont le passage à Marseille aura été marqué par une irrégularité persistante.