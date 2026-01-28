Mercato OM : ça discute pour Angel Gomes… mais pas à n’importe quel prix !

L’Olympique de Marseille travaille activement sur son mercato hivernal et le dossier Angel Gomes fait partie des situations à gérer en priorité. Le club phocéen souhaite ouvrir la porte à un départ du milieu anglais, mais uniquement sous certaines conditions financières, alors que plusieurs clubs de Premier League suivent le joueur.

L’OM ouvert à un départ d’Angel Gomes, mais…

Arrivé libre à l’Olympique de Marseille l’été dernier après quatre saisons pleines au LOSC, Angel Gomes ne s’est jamais réellement imposé sous les ordres de Roberto De Zerbi. Malgré un profil technique apprécié sur le papier, le milieu offensif anglais n’a pas réussi à s’inscrire durablement dans la rotation marseillaise, ni à répondre pleinement aux exigences tactiques du nouvel entraîneur olympien.

Sous contrat jusqu’en 2028, Angel Gomes disposerait toutefois d’un bon de sortie. Le joueur souhaiterait retrouver un projet où son temps de jeu serait plus conséquent, et un retour en Angleterre apparaît comme une option crédible. Selon les informations du média britannique Team Talk, Wolverhampton se serait positionné pour accueillir l’ancien international espoirs anglais.

Le club anglais, actuellement lanterne rouge de Premier League, aurait initialement envisagé un transfert sec. Une option rapidement écartée par les dirigeants marseillais, l’offre proposée ayant été jugée insuffisante. En interne, l’OM ne souhaite pas brader un joueur recruté libre mais encore valorisable sur le marché.

Le prêt avec option d’achat privilégié par Marseille

Toujours selon Team Talk, la direction de l’OM privilégierait désormais un prêt avec option d’achat. Cette formule permettrait au club de conserver une certaine maîtrise sur la valorisation future de Angel Gomes, tout en répondant au souhait du joueur de relancer sa carrière.

Le média évoque même une option d’achat qui pourrait devenir obligatoire en cas de maintien de Wolverhampton en Premier League. Un scénario loin d’être acquis, le club ne comptant que huit points et se trouvant dans une situation sportive très délicate à moins de la moitié de la saison.

Wolves are pushing to sign Angel Gomes on loan, with talks ‘accelerating’ 🔥 #wwfc @GraemeBailey ✍️ https://t.co/lDk6KJisMB — TEAMtalk (@TEAMtalk) January 27, 2026

West Ham aussi intéressé ?

En parallèle, West Ham suivrait également le dossier de près. Le club londonien pourrait représenter une alternative crédible si les négociations avec Wolverhampton n’aboutissaient pas. À ce stade, aucun accord n’est acté, mais le dossier Angel Gomes s’impose comme l’un des sujets chauds du mercato de l’Olympique de Marseille, entre ajustement sportif et impératifs économiques.