Mercato OM : ça s’accélère pour Rongier !

Le Stade Rennais poursuit son mercato avec une volonté claire : muscler son effectif en vue d’une saison ambitieuse, notamment sur la scène européenne. Selon les informations du Parisien, le club breton aurait jeté son dévolu sur Valentin Rongier, milieu de terrain de l’Olympique de Marseille.

Après avoir concentré ses efforts sur les départs, le club rennais a entamé une phase plus active de recrutement. Rennes a récemment avancé sur les dossiers de Quentin Merlin, latéral gauche de l’OM, et de Przemysław Frankowski, ancien joueur de Lens actuellement à Galatasaray. Dans la foulée de ces négociations, des discussions auraient également été initiées entre Rennes et Marseille à propos de Rongier, comme l’indique Le Parisien ce samedi.

A lire : Mercato OM : Cette fois c’est bon pour la 4e recrue !

Un deal Rongier + Merlin ?

Arrivé à Marseille en 2019, Valentin Rongier est devenu un élément régulier et fiable dans l’entrejeu olympien, grâce à sa polyvalence et son intelligence de jeu. Cependant, après six saisons à l’OM, l’avenir du joueur de 30 ans apparaît incertain. Il ne lui reste qu’un an de contrat, et malgré une proposition de prolongation formulée en février dernier, le milieu n’a pas donné suite. Aucun nouveau contact n’aurait eu lieu depuis, laissant la porte ouverte à un départ cet été.



Le profil de Rongier, capitaine la saison passée sous Gennaro Gattuso puis souvent utilisé avant sa blessure au genou, correspond aux attentes de Rennes, qui souhaite renforcer son secteur axial avec un joueur expérimenté. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, mais les discussions pourraient se poursuivre dans les prochains jours.



Le dossier Merlin, toujours en cours, pourrait également peser dans les échanges entre les deux directions. Si l’OM semble ouvert à une vente, notamment pour faire de la place à de nouveaux renforts, le choix final reviendra à Valentin Rongier, qui n’a pas encore communiqué publiquement sur ses intentions.