Mercato OM : ça s’agite autour de Gessime Yassine !

L’Olympique de Marseille multiplie les pistes offensives en ce début de saison, et un nouveau nom s’était ajouté à la liste des jeunes talents suivis par le club phocéen. Selon les informations d’Africa Foot, Gessime Yassine, ailier gauche de l’USL Dunkerque, serait dans le viseur de l’OM. Le joueur de 19 ans, formé dans le Nord et déjà international avec les U20 du Maroc, réalise un début d’exercice 2025-2026 impressionnant, suscitant l’intérêt de plusieurs écuries françaises.

Gessime Yassine, révélation à Dunkerque et au Mondial U20

Auteur de trois buts et six passes décisives en onze matchs de Ligue 2, Yassine s’impose comme l’une des révélations du championnat. Sa qualité de dribble, sa vitesse et sa maturité dans le dernier geste attirent logiquement les regards des recruteurs. Actuellement au Chili, où il dispute la Coupe du monde U20 avec le Maroc, le jeune gaucher continue de briller. En cinq apparitions, il a déjà inscrit deux buts et délivré trois passes décisives, contribuant à la qualification de son équipe pour les demi-finales face à la France, mercredi soir (22h, en direct sur la chaîne L’Équipe).



Selon le quotidien L’Équipe, le RC Strasbourg suivrait également de très près les performances de Gessime Yassine. Le club alsacien, en quête de renforts offensifs pour accompagner sa politique de jeunes talents, l’observe sur place au Chili. Le joueur, natif de Salon-de-Provence, est sous contrat avec Dunkerque jusqu’en juin 2027, ce qui laisse entendre qu’un éventuel transfert pourrait nécessiter une offre conséquente.

Si l’OM venait à passer à l’action, le profil de Yassine correspondrait parfaitement à la volonté du club de miser sur des joueurs à fort potentiel de revente. Mais la concurrence s’annonce rude : entre Strasbourg et d’autres observateurs étrangers présents au Mondial, le jeune ailier semble avoir déjà conquis bien plus qu’un simple statut d’espoir.

Avec de telles performances, Gessime Yassine pourrait bien être l’une des révélations du prochain mercato hivernal.