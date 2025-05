Mercato OM : ça se complique pour Bennacer ?

Présent en conférence de presse pour répondre à plusieurs réponses sur la saison passée, Pablo Longoria est également revenu sur la situation des joueurs en prêt au club. Il a notamment évoqué le cas de Bennacer, laissant planer le doute sur son futur.

Pablo Longoria est un des grands artisans de la saison de l’OM. Après un exercice complétement raté l’an passé dû, notamment, à des choix de sa part, le président espagnol a su se rattraper et poser des bases solides pour le futur. Très agité par différents événements intervenus au cours de l’année, Pablo Longoria s’est présenté en conférence de presse pour faire un bilan sur la situation du club, au terme de la dernière journée de Ligue 1.

Évoquant le cas de l’arbitrage, de Roberto De Zerbi ou encore de certains joueurs, il est ensuite intervenu sur les joueurs prêtés au club. Parmi eux, on peut retrouver Dedic et Bennacer. Tous les deux arrivés au mercato d’hiver, ils disposent d’une option d’achat non-obligatoire par l’OM. Un détail que le président n’a pas manqué de rappeler et qui pourrait laisser planer des doutes quant à la possibilité de revoir l’international Algérien avec le maillot olympien la saison prochaine.

A lire aussi : OM : Le club connaît 22 de ses futurs potentiels adversaires en C1 !

Bennacer, vers un retour au Milan AC ?

« Concernant Amar Dedic et Ismaël Bennacer, ce sont des prêts avec option, pas obligation. Une discussion va avoir lieu entre Mehdi Benatia et le coach pour décider de la suite à donner. » Voici comment le dirigeant espagnol a conclu le sujet. Rien qui n’évoque clairement une volonté de se séparer du joueur mais également rien qui ne garantisse que l’OM souhaite conserver le milieu de terrain.

Après six mois mitigés sur la Canebière, son salaire serait l’un des facteurs importants qui refroidirait les dirigeants marseillais. Comme révélés par le journal l’Equipe, ses revenus très élevés ne colleraient pas avec son statut de joueur de rotation, lui qui a connu de graves pépins physiques ces dernières années. Cependant, son expérience et son talent pourraient être un véritable atout pour l’OM en Ligue des Champions, à condition que le joueur retrouve sa forme. Affaire à suivre…