OM : Le club connaît 22 de ses futurs potentiels adversaires en C1 !

L’OM s’est qualifié en Ligue des Champions et aura fini sur la deuxième place du podium à l’issue de la dernière journée de Ligue 1 ! Se préparant à disputer la Ligue des Champions l’année prochaine, le club connaît encore un peu plus de ses potentiels adversaires dans la compétition.

L’OM sera un club évoluant en Ligue des Champions l’année prochaine ! Une consécration pour les Marseillais après avoir rempli leur objectif principal fixé en début de saison. Déjà tourné vers le mercato afin de se renforcer en vue de la compétition à venir, le club compte faire bonne figure la saison prochaine et progresser davantage. Disputant pour la première fois la nouvelle formule de C1, le club affrontera désormais plus d’adversaires différents et disputera plus de matchs.

De quoi ravir les supporters marseillais mais également alourdir le calendrier à venir. Et si tous les clubs qualifiés ne sont pas connus, 22 des 35 adversaires potentiels de l’OM sont dors et déjà sûr d’y figurer. Parmi eux on retrouve forcément le PSG, champion de France, Monaco et potentiellement Nice, s’ils arrivent à se défaire des barrages. Du côté de l’Angleterre, seul Liverpool et Arsenal sont également assurés de se qualifier pour la compétition.

A lire aussi : OM : De Zerbi tutoie déjà les sommets !

Du lourd à venir !

Newcastle, Manchester City, Aston Villa, Chelsea et Nottingham Forest se disputent encore les trois autres places qualificatives. Tottenham et Manchester United, eux, verront leur qualification assurée en cas de victoire de la finale d’Europa League. En revanche du côté de l’Espagne, les cinq qualifiés sont connus. Il s’agit donc du Real Madrid, du FC Barcelone, de l’Atlético Madrid, de l’Athletic Bilbao et de Villarreal. Idem pour l’Allemagne avec le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et l’Eintracht Franbcfort.

En ce qui concerne l’Italie, l’Inter Milan, Naples et l’Atalanta ont déjà leur ticket. Reste à connaître le quatrième qui devrait être soit la Juventus, la Roma ou la Lazio. Pour les autres pays européens, le PSV Eindhoven et l’Ajax Amsterdam représenteront les Pays-Bas. On retrouvera ensuite le Sporting Portugal, Galatasaray, Slavia Prague et l’Olympiacos pour représenter leur championnat. Reste également à connaître le club belge qualifié, alors que le duel se joue actuellement entre l’Union Saint-Gilloise et le Club Brugge. Les sept autres places restantes se joueront donc aux barrages, où les Niçois sont déjà certains de croiser Benfica et Feyenoord.