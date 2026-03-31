Mercato OM : ça se complique pour cette cible défensive !

Le marché des transferts s’anime déjà autour de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen suit de près le défenseur central de Toulouse, Charlie Cresswell, également convoité par plusieurs écuries européennes, dont Manchester United. Un dossier qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur à l’approche de l’été.

Charlie Cresswell, une piste confirmée pour l’OM

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Début janvier, Ligue 1+ révélait que Charlie Cresswell, défenseur du Toulouse FC, figurait dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille. À 23 ans, l’international espoir anglais s’est imposé comme un titulaire indiscutable en Ligue 1, enchaînant les performances solides au cœur de la défense toulousaine.

Formé à Leeds United, le natif de Preston s’est rapidement adapté au championnat français. Sa régularité et son impact physique en font aujourd’hui l’un des profils défensifs les plus suivis du marché.

Le joueur s’était notamment illustré face à l’OM en quart de finale de Coupe de France début mars, en inscrivant un but de la tête, confirmant sa capacité à peser dans les deux surfaces.

Manchester United entre dans la course

Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, Charlie Cresswell attire également l’attention de Manchester United. Une concurrence de poids pour l’Olympique de Marseille, qui devra composer avec des clubs disposant de moyens financiers supérieurs.

« Wolfsburg était tout proche de le recruter en janvier, mais n’a pas réussi à s’aligner sur le prix fixé par Toulouse, donc il est toujours là. Il joue toutes les semaines en Ligue 1 et, avec d’autres noms, il fait partie des profils suivis par Manchester United », a expliqué le journaliste.

Estimé à environ 25 millions d’euros selon Transfermarkt, le défenseur anglais devrait être l’un des dossiers chauds du prochain mercato estival. Sa situation contractuelle et son exposition croissante en Ligue 1 pourraient accélérer les discussions dans les semaines à venir.