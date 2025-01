Mercato OM : ça se confirme pour Amine Harit ?

La situation d’Amine Harit à l’Olympique de Marseille est de plus en plus incertaine. Après une première partie de saison marquée par des hauts et des bas, le milieu offensif n’a plus foulé les terrains depuis le 27 octobre, lors de la défaite de l’OM face au PSG (0-3) en Ligue 1. Depuis, blessures et choix tactiques ont mis son temps de jeu en berne. Aujourd’hui, la question de son avenir se pose alors que plusieurs clubs s’intéressent à lui.

L’Olympiakos en tête de liste Selon la presse grecque, l’Olympiakos serait très intéressé par le profil du joueur. Le club du Pirée envisagerait de formuler une offre de prêt avec option d’achat pour Amine Harit. L’Olympiakos, bien installé en tête de son championnat et qualifié pour le prochain tour de la Ligue Europa, voit en Harit un renfort pour son secteur offensif. Cependant, une incertitude demeure : l’intérêt du joueur pour un départ vers la Grèce. Pour l’instant, rien ne permet de dire qu’Harit soit séduit par cette perspective, bien que le club grec soit en pleine forme.

🇲🇦 Amine Harit pourrait faire ses valises cet hiver !

Selon le média grec Fosonline, l’Olympiakos 🔴⚪️ a coché son nom sur sa liste de renforts potentiels.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, le milieu offensif de 27 ans pourrait voir son avenir basculer vers la Grèce 🇬🇷 pic.twitter.com/Ywt1FCEOwa — Younèss Dahou 🇲🇦 (@YounessDahou18) January 23, 2025

L’OM est ouvert au départ d’Harit

De son côté, l’Olympique de Marseille n’est pas contre l’idée d’un départ de Harit cet hiver. La direction marseillaise a laissé entendre qu’elle serait prête à écouter les offres pour un joueur qui, depuis plusieurs semaines, n’est plus un titulaire régulier sous les ordres de Roberto De Zerbi. Avec un salaire conséquent estimé à 3 millions d’euros annuels, l’OM ne semble plus opposé à un transfert.

Une place de moins dans l’équipe Amine Harit, qui était titulaire en début de saison dans le 4-2-3-1 de De Zerbi, a vu son temps de jeu diminuer après une blessure au mollet. Durant son absence, l’entraîneur a opté pour un système en 3-4-3, ce qui devrait relégué le Lion de l’Atlas sur le banc à son retour à la compétition. De retour après sa blessure, Harit a même dû se retirer du groupe à cause d’une nouvelle gêne musculaire. Son avenir à l’OM semble donc de plus en plus flou à l’aube de ce mercato hivernal.